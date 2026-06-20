Prvi zrakoplov Air Serbije sletio na Brač: Beograd i otok sada povezani izravnom linijom

Zrakoplov kompanije Air Serbia danas je prvi put sletio na otok Brač, čime je službeno otvorena nova sezonska zračna linija koja izravno povezuje Beograd s jednim od najatraktivnijih hrvatskih turističkih odredišta.

Nova linija putnicima omogućuje znatno brže i jednostavnije putovanje prema Braču. Umjesto dugotrajnog putovanja cestom i trajektom, do poznate plaže Zlatni rat sada se može stići za svega sat i 20 minuta leta iz Beograda.

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Air Serbia na ovoj će ruti prometovati dva puta tjedno, srijedom i subotom, a sezonska linija bit će dostupna do 12. rujna. Očekuje se kako će nova zračna povezanost dodatno pridonijeti turističkom prometu te olakšati dolazak gostiju iz Srbije na Brač tijekom ljetne sezone.

Otvaranje ove linije predstavlja važan korak u jačanju prometne povezanosti između Hrvatske i Srbije te dodatno potvrđuje rastući interes putnika za izravne letove prema jadranskim destinacijama.