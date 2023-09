PRVI PUT U SPLITU Vinski grad - festival za sve ljubitelje dobre kapljice i one koji će to tek postati

Organizatori su, u suradnji s Istarskom vinarijom Rossi pripremili iznenađenja za sve posjetitelje welcome cocktail gratis svakim danom do kraja tjedna za sve posjetitelje koji na manifestaciju dođu od 19 do 21 sat.

Razgovarali smo sa Sašom Špiranecom, organizatorom Vinskog grada...

Što je Vinski grad?

Vinski grad je manifestacija koja za cilj ima promovirati i demokratizirati vino i približiti ga svim zainteresiranima.

Manifestacija je to krenula još 2015. godine u Varaždinu, a model koji je izvrsno prihvaćen od publike se preselio i u druge gradove, Pulu, Zagreb, Rijeku i sada konačno i Split. Premijerno izdanje Vinskog grada u Splitu se ove godine odvija na prostoru Kolura na Zvončacu od 7.-24.9., a radno vrijeme festivala je svaki dan od od 19 h do 1 sat.

Ideja Vinskog rada je da vinari posjetiteljima ponude fina i od organizatora prethodno odabrana vina po pristupačnim cijenama. Organizacijski tim vodi brigu da se poštuje omjer regionalnih i gostujućih vina od 50-50%. Time posjetitelji mogu naći vina na koja su navikli iz vlastitog podneblja, ali i probati druga vina iz vinarija diljem države i inozemstva.

Vinski grad je uređen na način da atmosfera bude opuštena s pozadinskom glazbom koja ne dominira, s ciljem da se ljudi koje dođu na manifestaciju mogu opustiti uz čašu vina i ugodan razgovor.

Mogu li vina bez hrane?

Iako je u konceptu Vinskog grada sve podređeno vinima, vina naravno ne mogu bez hrane zbog čega smo pripremili i primjerenu ponudu hrane. Posebna pozornost se obratila na izbor jela koja "ljube" vino, pa tako na President kućici možete naručiti malu ili veliku platu sira koji savršeno ide uz sve vrste vina, potom topla jela od piletine od partnera Međumursko pile, pa konkretniju hranu koju je pripremio partner Bites of Fun, kao što su tjestenine, rižota i hladne riblje ili mesne plate i u konačnici domaći pršut.

Zašto bi Splićani trebali doći?

Ako ste pasionirani ljubitelj vina između nekih 400-tinjak etiketa sigurno ćete pronaći nešto nešto novo, otkriti novog vinara ili novu etiketu za koju još niste čuli, a ukoliko tek otkrivate svijet vina pripremljena je selekcija dobro poznatih vinarija i vinara, kao i svih stilova vina, od slatkih do suhih, od mirnih do pjenušavih, koja će pružiti dobar uvid u vinske osnove.

Kakva vina se najčešće biraju?

Iskustvo pokazuje da ljudi koji povremeno piju vino biraju slatkasta vina pa smo se pobrinuli da ponudimo značajniju količinu takvih etiketa: fina muškatna vina više klase, pa muškatni prosecco, tramince i slično. Muškarci i žene podjednako piju slatkasta rosé vina, ali zanimljivost je da statistički žene češće biraju crna vina, a muškarci bijela. Mi smo se pobrinuli da u ponudi imamo zastupljene baš sve stilove vina.

Kako izgleda posjet Vinskom gradu? Što posjetitelji mogu očekivati?

Ulaz je za sve besplatan, a kaucija za čašu se po ulasku plaća 5 eura kojih na kraju posjeta vrati posjetitelju kada vrati čašu. Degustacija vina je besplatna, cijena jedne butelje kreće od 10 eura, a čaše vina od 3 eura. Dakle cijenom se potiče kupnja vina na butelje, što je najpovoljnija kupnja, naročito za društva od 4 i više osoba. Kako su cijene butelja pristupačne, vjerujem da će mnoge posjetitelje privući da pokoju bocu ponesu kući i dopune svoje vinske arhive.

Do kraja tjedna posjetitelje darujete koktelom dobrodošlice no kakve veze imaju kokteli s vinima?

Neki vinari su proizvođači gina, teranina i pelinkovca, pa smo se odlučili da ove još uvijek tople večeri malo ohladimo koktelom dobrodošlice koji je povezan s vinom. Vrhunska vinarija Rossi iz Istre proizvodi Teranino, laički rečeno liker od vina koji postaje sve popularniji te će za posjetitelje na svojoj koktel kućici raditi Teranino ili Epulon spritz, koktele na bazi teranina ili pelinkovca s mineralnom vodom i sokom od limete. Lagana ljetna pića idealna za uvod u vinsku degustaciju.

Jeste li pripremili još neko iznenađenje za posjetitelje do kraja manifestacije?

Naravno, svaki dan ćemo u suradnji s vinarima organizirati u ponudi neku pogodnost za posjetitelje i svaki dan predstaviti po jednu vinariju, na način da će odabrana vinarija tijekom dana koji njoj pripada, svakom kupcu butelje pokloniti još jednu butelju gratis. Prilikom preuzimanja čaše na ulazu naše će osoblje uputiti posjetitelje na dnevnu pogodnost te na kojoj se kućici ona može realizirati.

Svi postojeći i budući ljubitelji vina, ne preostaje vam ništa drugo nešto posjetiti Vinski grad i uživati u ugodnim večerima ambijenta na Koluru Zvončac.

Predstavljanje vinarije Rossi

Vinarija Rossi je čuvena obiteljska vinarija iz Vižinade u Istri, nadaleko poznata po izvrsnim malvazijama, roséu i elegantnom crnom vinu Moro. Njihova Malvazija višestruki je osvajač zlatne medalje na Decanter World Wine Awards u Londonu, a upravo na Vinskom gradu u Splitu gradu predstavljaju zadnjeg osvajača zlata iz 2022. godine. U srijedu 13.09. će svaki kupac butelje njihovog vina dobiti i jednu butelju gratis. Prilika je to koja se ne propušta!