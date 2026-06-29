PRVI PUT U SPLITU Renomirani suvremeni slikar Sebastijan Dračić u Galeriji Emanuel Vidović

Svečano otvorenje održat će se u utorak, 30. lipnja 2026. godine u 20:00 sati, u prestižnom prostoru Galerije Emanuel Vidović na Poljani kraljice Jelene 4 u Splitu. Kustosice ove iznimne izložbe su Iva Körbler i Nela Žižić, a izložba će za sve posjetitelje ostati otvorena tijekom cijelog ljeta, sve do 30. kolovoza 2026. godine. Izložbom "Fragmenti" Sebastijan Dračić se po prvi put samostalno predstavlja splitskoj publici, i to pažljivo osmišljenim odabirom slika velikog formata iz različitih ciklusa nastalih u razdoblju od 2013. godine do danas.

Snoviti prostori, utopije i tehnologija kroz monumentalna platna

Dračić stvara u tehnici ulja na platnu, preferirajući monumentalne formate koji promatrača doslovno uvlače u svoj prostor. Iako njegovi prizori na prvi pogled djeluju realistično, oni ne prikazuju stvarna geografska mjesta. Spajanjem stvarnih i imaginarnih motiva autor postiže specifičnu, snovitu i mističnu atmosferu koja nas suočava s intenzivnim, često i začudnim prostorima proizašlim iz fragmenata svijeta u kojem živimo. U središtu njegova stvaralaštva uvijek je čovjek, njegov kompleksan odnos s prirodom, pozicija pojedinca u suvremenom društvu te vječno ispreplitanje utopijskih i distopijskih vizija budućnosti. Inspiraciju crpi iz iznimno širokog polja kulture, spajajući drevna vremena s modernim dobom, te visoku umjetnost s pop-kulturom, zbog čega svaka slika postaje jedinstveno mjesto susreta prošlosti, sadašnjosti i čiste fikcije.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Na ovoj izložbi, splitska će publika imati priliku uživo doživjeti neka od autorovih najmoćnijih djela koja izvrsno ilustriraju ove motive. Među njima se posebno ističe rad "Crvena", koji svojom intenzivnom i magnetičnom atmosferom trenutačno obuzima promatrača, dok slika zagonetnog naziva "Life on other planets is difficult" otvara duboka egzistencijalna pitanja o ljudskoj prolaznosti, našem opstanku i mjestu u golemom, hladnom svemiru. Suvremeni trenutak i našu svakodnevicu Dračić pak najdirektnije propituje u radu "Mašina". Ovaj snažan i pomalo uznemirujući prikaz u kojem je kao subjekt postavljeno bespomoćno dojenče u okruženju satkanom isključivo od medijskih slika i ekrana, šalje glasnu poruku autora o tome kako tehnologija i virtualni svijet oblikuju ljudsku svijest od najranijih dana života. Kao kontrast tom tehnološkom kaosu, djelo "Toranj" donosi bezvremensku arhitektonsku strukturu u kojoj ljudski lik namjerno izostaje, prepuštajući prostor čistoj monumentalnosti, tišini i osjećaju svečane ukipljenosti koja dugo ostaje u pamćenju posjetitelja.

O autoru:

Sebastijan Dračić (Zagreb) diplomirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu 2006. godine u klasi profesora Zlatka Kesera, a danas na istoj instituciji djeluje kao docent. Član je HDLU-a i aktivno izlaže od 2003. godine. Iza sebe ima dvanaest samostalnih i pedesetak skupnih izložbi diljem Hrvatske (Zagreb, Varaždin, Rab, Zadar, Poreč, Pula, Rijeka) i inozemstva (Beč, Skopje, Leipzig, Novi Sad, Ningbo, Milano, Gdansk, Herne, St. Pölten), kao i sudjelovanja na prestižnim međunarodnim art fairovima te rezidencijalnim programima u Beču i Leipzigu. Njegov izniman rad dvaput je prepoznala i nagradila ugledna zaklada The Pollock-Krasner Foundation iz New Yorka (2012. i 2019. godine), a njegove se slike nalaze u brojnim privatnim i javnim kolekcijama.

Edukativni program i bogat prateći sadržaj

Izložbu "Fragmenti" prati bogato ilustrirani dvojezični katalog na hrvatskom i engleskom jeziku koji dodatno pojašnjava kontekst djela koja će publika imati priliku vidjeti u Galeriji Emanuel Vidović. Kako bi se ova vizualno moćna priča približila i mlađim generacijama, tijekom izložbe će se održavati i stručno vođene likovne radionice prilagođene djeci osnovnih i srednjih škola. Točni termini i način održavanja radionica bit će objavljeni na službenoj web stranici i društvenim mrežama Muzeja grada Splita.