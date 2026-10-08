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PRVI PUT U SPLITU "Radim li dovoljno za svoje dijete?" RASTI Summit donosi odgovore na brige roditelja

"Ako želimo mijenjati svijet, moramo krenuti od najmlađih"
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"Radim li dovoljno za svoje dijete?" pitanje je koje muči mnoge roditelje, a upravo će podrška roditeljima i rani razvoj djece biti u središtu RASTI Summita koji prvi put stiže u Split.

Konferencija će se održati u subotu, 10. listopada od 9 do 13 sati u Tehnološkom parku Split.

Program donosi predavanja o razvoju dječjeg mozga, osjetila i motorike, hranjenju i gutanju, senzornoj integraciji te emocionalnim izazovima roditeljstva. O razvoju dječjeg mozga govorit će Ivana Štedul, a o poticanju razvoja osjetila u BABYSTEPS programu Corina Kržić. Irena Knežević održat će predavanje o babyhandlingu, dok će dr. Braco Bošković, specijalist otorinolaringologije, govoriti o poremećajima hranjenja i gutanja kod djece. Motorički razvoj od rođenja do treće godine predstavit će dr. Ela Škorić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije, a senzornu integraciju u ranom djetinjstvu Ivan Lovrić. Ivana Buzov, praktičarka terapije igrom, govorit će o povezivanju s djetetom kroz pokret, dok će psihologinja Anamaria Marelja Ušljebrka otvoriti temu emocionalnog svijeta roditelja nakon rođenja djeteta.

Uz stručna predavanja najavljene su i senzomotoričke radionice za bebe i djecu do treće godine kroz koje će roditelji dobiti praktične ideje za poticanje razvoja kroz igru i pokret.

A za sami dolazak konferencije u Split zaslužna je Jozica Plastić, vlasnica i voditeljica BABYSTEPS Split, poduzetnica i majka dvogodišnje djevojčice.

Uoči događanja za Dalmaciju Danas govori o tome zašto je željela povezati roditelje i stručnjake, s kakvim se brigama obitelji najčešće susreću i zašto djeci, kako ističe, ne trebaju savršeni, nego prisutni roditelji.

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Jozica Plastić, vlasnica i voditeljica Babysteps Split i organizatorica RASTI Summit konferencije za roditelje i djecu u Splitu

Za početak, što je zapravo RASTI Summit i što nas očekuje ove godine?

RASTI Summit je jedinstvena konferencija posvećena ranom razvoju djece koja od 2018. godine na jednom mjestu okuplja roditelje, odgojitelje, učitelje, terapeute, zdravstvene djelatnike i sve one kojima je stalo do djece i njihovog zdravog razvoja. Koncept RASTI Summita i samog BABYSTEPS programa osmislila je Ivana Štedul, a iznimno mi je zadovoljstvo što ove godine organizaciju preuzimam ja te konferenciju po prvi put dovodimo u Split!

Konferencija će se održati 10. listopada u Tehnološkom parku u Splitu. Ono što posebno volimo istaknuti jest da je sudjelovanje na konferenciji potpuno besplatno za sve posjetitelje uz prethodnu najavu. Želimo da znanje bude dostupno svakome tko želi naučiti više o razvoju djece. 

Kako ste se odlučili preuzeti organizaciju i dovesti RASTI Summit u Split?

Kao vlasnica BABYSTEPS franšize u Splitu svakodnevno radim s roditeljima i bebama te iz prve ruke vidim koliko je važna rana razvojna podrška. Željela sam na jednom mjestu okupiti vrhunske stručnjake s područja Splita i okolice te stvoriti prostor dijaloga, razmjene iskustava i zajedničkog učenja. Cilj mi je bio pružiti roditeljima i stručnjacima u našoj lokalnoj zajednici priliku da se okupe na jednom mjestu i zajedno promišljaju o dobrobiti naših najmlađih.

Zašto je rana razvojna podrška toliko važna?

Prva godina života nevjerojatno je intenzivna. Mozak se razvija brže nego u bilo kojem drugom životnom razdoblju. Ono što radimo danas ima presudan utjecaj na djetetovo sutra – na učenje, samopouzdanje, odnose i zdravlje. Kada roditeljima pružimo znanje i podršku na vrijeme i kada oni to primijene u svakodnevici, mijenjamo cijeli životni put jednog djeteta i stvaramo zdravije generacije.

Na konferenciji organizirate i radionice za bebe i djecu. O čemu se radi?

U sklopu konferencije će se održavati senzomotoričke radionice za bebe od 3-12 mjeseci i djecu od 1-3 godine gdje ćemo kroz jednostavne vježbe pokazati roditeljima kako je s bebama zapravo lako vježbati uz pravilno vodstvo. Za djecu od 1-3 godine smo pripremili poligone gdje će biti fokus na izvršavanju zadataka grube i fine motorike.

Što roditelji danas najčešće pitaju?

Najčešće pitanje koje čujem je: "Radim li dovoljno za svoje dijete?" Moj odgovor je uvijek isti; djeci ne trebaju savršeni roditelji, trebaju im prisutni roditelji. Mnogo je važnije provesti kvalitetno vrijeme s djetetom, spustiti se na njegovu razinu i povezati se s njim, nego kupiti još jednu igračku ili edukativni rekvizit.

RAst mame konferencija

Postoji li nešto što vas posebno zabrinjava kod današnjeg odrastanja djece?

Sve češće vidimo posljedice pretjerane izloženosti ekranima, manjka kretanja i ubrzanog načina života. Djeca trebaju iskustva kroz tijelo, igru, dodir, pokret i neposredan odnos s drugim ljudima. Te stvari nijedna tehnologija ne može zamijeniti.

Kome je namijenjen RASTI Summit?

Svima koji rade s djecom ili odgajaju djecu: roditeljima, bakama i djedovima, odgojiteljima, učiteljima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, fizioterapeutima i liječnicima. Vjerujemo da svatko tko dođe može pronaći iznimno vrijedne informacije i praktične savjete.

Vi ste majka dvogodišnje djevojčice i poduzetnica. Koliko vam to osobno iskustvo pomaže u radu i organizaciji?

Izuzetno! Kao poduzetnica ulažem energiju u stvaranje kvalitetnih sadržaja, ali majčinstvo mi daje onu najvažniju dimenziju – duboko razumijevanje i empatiju. Kroz odgoj vlastite kćeri svakodnevno prolazim kroz sve izazove s kojima se susreću i drugi roditelji. To mi daje jasan uvid u to koliko roditeljima znače podrška, ohrabrenje i osjećaj da nisu sami u ovom procesu.

Što vas najviše veseli kada razmišljate o nadolazećem Summitu u Splitu?

Najviše me veseli prilika da povežem lokalnu zajednicu – roditelje i stručnjake s područja Splita. Trenuci u kojima roditelji kažu da su zahvaljujući nekom predavanju ili razgovoru promijenili pogled na razvoj svog djeteta i olakšali si svakodnevicu su upravo razlog zašto sve ovo radimo.

RAST konferencija

Kakvu budućnost vidite za RASTI Summit i vašu misiju u Splitu?

Želim da Split postane prepoznat kao grad koji aktivno ulaže u najmlađe i pruža vrhunsku podršku obiteljima. Moj plan je nastaviti graditi platformu koja će redovito okupljati stručnjake i roditelje te omogućiti kontinuiranu edukaciju i razmjenu znanja.

Koja je vaša osobna misija?

Moja misija je poticati zdrav razvoj djece od najranije dobi, pružiti roditeljima sigurnost i znanje te na taj način stvarati sretnije i zdravije generacije koje dolaze. Vjerujem da svako dijete zaslužuje priliku ostvariti svoj puni potencijal.

Vaša završna poruka roditeljima?

Nemojte se uspoređivati s drugima. Svako dijete se razvija svojim tempom, ali je bitno prepoznati na vrijeme ako dijete ne usvaja razvojne miljokaze te reagirati jer je ključ u ranoj intervenciji. Vaše dijete treba roditelja koji je spreman spustiti se na pod, igrati se i razgovarati. Upravo u tim malim, svakodnevnim trenucima događa se najveći i najljepši razvoj.

BS Split Konferencija Program

 

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