PRVI PUT U SPLITU "Radim li dovoljno za svoje dijete?" RASTI Summit donosi odgovore na brige roditelja

"Radim li dovoljno za svoje dijete?" pitanje je koje muči mnoge roditelje, a upravo će podrška roditeljima i rani razvoj djece biti u središtu RASTI Summita koji prvi put stiže u Split.

Konferencija će se održati u subotu, 10. listopada od 9 do 13 sati u Tehnološkom parku Split.

Program donosi predavanja o razvoju dječjeg mozga, osjetila i motorike, hranjenju i gutanju, senzornoj integraciji te emocionalnim izazovima roditeljstva. O razvoju dječjeg mozga govorit će Ivana Štedul, a o poticanju razvoja osjetila u BABYSTEPS programu Corina Kržić. Irena Knežević održat će predavanje o babyhandlingu, dok će dr. Braco Bošković, specijalist otorinolaringologije, govoriti o poremećajima hranjenja i gutanja kod djece. Motorički razvoj od rođenja do treće godine predstavit će dr. Ela Škorić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije, a senzornu integraciju u ranom djetinjstvu Ivan Lovrić. Ivana Buzov, praktičarka terapije igrom, govorit će o povezivanju s djetetom kroz pokret, dok će psihologinja Anamaria Marelja Ušljebrka otvoriti temu emocionalnog svijeta roditelja nakon rođenja djeteta.

Uz stručna predavanja najavljene su i senzomotoričke radionice za bebe i djecu do treće godine kroz koje će roditelji dobiti praktične ideje za poticanje razvoja kroz igru i pokret.

A za sami dolazak konferencije u Split zaslužna je Jozica Plastić, vlasnica i voditeljica BABYSTEPS Split, poduzetnica i majka dvogodišnje djevojčice.

Uoči događanja za Dalmaciju Danas govori o tome zašto je željela povezati roditelje i stručnjake, s kakvim se brigama obitelji najčešće susreću i zašto djeci, kako ističe, ne trebaju savršeni, nego prisutni roditelji.

Za početak, što je zapravo RASTI Summit i što nas očekuje ove godine?

RASTI Summit je jedinstvena konferencija posvećena ranom razvoju djece koja od 2018. godine na jednom mjestu okuplja roditelje, odgojitelje, učitelje, terapeute, zdravstvene djelatnike i sve one kojima je stalo do djece i njihovog zdravog razvoja. Koncept RASTI Summita i samog BABYSTEPS programa osmislila je Ivana Štedul, a iznimno mi je zadovoljstvo što ove godine organizaciju preuzimam ja te konferenciju po prvi put dovodimo u Split!

Konferencija će se održati 10. listopada u Tehnološkom parku u Splitu. Ono što posebno volimo istaknuti jest da je sudjelovanje na konferenciji potpuno besplatno za sve posjetitelje uz prethodnu najavu. Želimo da znanje bude dostupno svakome tko želi naučiti više o razvoju djece.

Kako ste se odlučili preuzeti organizaciju i dovesti RASTI Summit u Split?

Kao vlasnica BABYSTEPS franšize u Splitu svakodnevno radim s roditeljima i bebama te iz prve ruke vidim koliko je važna rana razvojna podrška. Željela sam na jednom mjestu okupiti vrhunske stručnjake s područja Splita i okolice te stvoriti prostor dijaloga, razmjene iskustava i zajedničkog učenja. Cilj mi je bio pružiti roditeljima i stručnjacima u našoj lokalnoj zajednici priliku da se okupe na jednom mjestu i zajedno promišljaju o dobrobiti naših najmlađih.

Zašto je rana razvojna podrška toliko važna?

Prva godina života nevjerojatno je intenzivna. Mozak se razvija brže nego u bilo kojem drugom životnom razdoblju. Ono što radimo danas ima presudan utjecaj na djetetovo sutra – na učenje, samopouzdanje, odnose i zdravlje. Kada roditeljima pružimo znanje i podršku na vrijeme i kada oni to primijene u svakodnevici, mijenjamo cijeli životni put jednog djeteta i stvaramo zdravije generacije.

Na konferenciji organizirate i radionice za bebe i djecu. O čemu se radi?

U sklopu konferencije će se održavati senzomotoričke radionice za bebe od 3-12 mjeseci i djecu od 1-3 godine gdje ćemo kroz jednostavne vježbe pokazati roditeljima kako je s bebama zapravo lako vježbati uz pravilno vodstvo. Za djecu od 1-3 godine smo pripremili poligone gdje će biti fokus na izvršavanju zadataka grube i fine motorike.

Što roditelji danas najčešće pitaju?

Najčešće pitanje koje čujem je: "Radim li dovoljno za svoje dijete?" Moj odgovor je uvijek isti; djeci ne trebaju savršeni roditelji, trebaju im prisutni roditelji. Mnogo je važnije provesti kvalitetno vrijeme s djetetom, spustiti se na njegovu razinu i povezati se s njim, nego kupiti još jednu igračku ili edukativni rekvizit.

Postoji li nešto što vas posebno zabrinjava kod današnjeg odrastanja djece?

Sve češće vidimo posljedice pretjerane izloženosti ekranima, manjka kretanja i ubrzanog načina života. Djeca trebaju iskustva kroz tijelo, igru, dodir, pokret i neposredan odnos s drugim ljudima. Te stvari nijedna tehnologija ne može zamijeniti.

Kome je namijenjen RASTI Summit?

Svima koji rade s djecom ili odgajaju djecu: roditeljima, bakama i djedovima, odgojiteljima, učiteljima, logopedima, edukacijskim rehabilitatorima, fizioterapeutima i liječnicima. Vjerujemo da svatko tko dođe može pronaći iznimno vrijedne informacije i praktične savjete.

Vi ste majka dvogodišnje djevojčice i poduzetnica. Koliko vam to osobno iskustvo pomaže u radu i organizaciji?

Izuzetno! Kao poduzetnica ulažem energiju u stvaranje kvalitetnih sadržaja, ali majčinstvo mi daje onu najvažniju dimenziju – duboko razumijevanje i empatiju. Kroz odgoj vlastite kćeri svakodnevno prolazim kroz sve izazove s kojima se susreću i drugi roditelji. To mi daje jasan uvid u to koliko roditeljima znače podrška, ohrabrenje i osjećaj da nisu sami u ovom procesu.

Što vas najviše veseli kada razmišljate o nadolazećem Summitu u Splitu?

Najviše me veseli prilika da povežem lokalnu zajednicu – roditelje i stručnjake s područja Splita. Trenuci u kojima roditelji kažu da su zahvaljujući nekom predavanju ili razgovoru promijenili pogled na razvoj svog djeteta i olakšali si svakodnevicu su upravo razlog zašto sve ovo radimo.

Kakvu budućnost vidite za RASTI Summit i vašu misiju u Splitu?

Želim da Split postane prepoznat kao grad koji aktivno ulaže u najmlađe i pruža vrhunsku podršku obiteljima. Moj plan je nastaviti graditi platformu koja će redovito okupljati stručnjake i roditelje te omogućiti kontinuiranu edukaciju i razmjenu znanja.

Koja je vaša osobna misija?

Moja misija je poticati zdrav razvoj djece od najranije dobi, pružiti roditeljima sigurnost i znanje te na taj način stvarati sretnije i zdravije generacije koje dolaze. Vjerujem da svako dijete zaslužuje priliku ostvariti svoj puni potencijal.

Vaša završna poruka roditeljima?

Nemojte se uspoređivati s drugima. Svako dijete se razvija svojim tempom, ali je bitno prepoznati na vrijeme ako dijete ne usvaja razvojne miljokaze te reagirati jer je ključ u ranoj intervenciji. Vaše dijete treba roditelja koji je spreman spustiti se na pod, igrati se i razgovarati. Upravo u tim malim, svakodnevnim trenucima događa se najveći i najljepši razvoj.