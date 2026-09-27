Prvi put u povijesti: Nezavisna lista samostalno će vladati Žrnovnicom, novi predsjednik je istaknuti vatrogasac

Veliko izborno iznenađenje dogodilo se u Žrnovnici.

Nakon što je posljednje četiri godine većinu u Vijeću Mjesnog odbora činila suradnja Centra i vijećnika okupljenih oko Tanje Soldić, a dosadašnji predsjednik Mario Lolić ranije objavio da se više neće kandidirati na kotarskim izborima, činilo se da će pobjeda HDZ-a i njegov povratak na vlast u ovom podmosorskom mjestu biti tek stvar formalnosti.

Takav se scenarij, međutim, nije dogodio.

Posljednjeg dana predaje kandidacijskih lista oformljena je nezavisna lista Špira Vlajića, a upravo je ona na današnjim izborima osvojila najveći broj glasova i apsolutnu većinu u sedmeročlanom Vijeću Mjesnog odbora.

Vlajiću 326, HDZ-DP-u 308 glasova

Nezavisna lista Špira Vlajića osvojila je 326 glasova, odnosno četiri mandata.

Koalicijska lista HDZ-a i Domovinskog pokreta dobila je 308 glasova i tri mandata, dok je HSS osvojio 55 glasova te neće imati predstavnika u novom sazivu Vijeća Mjesnog odbora Žrnovnica.

Time je Vlajićeva lista sama osvojila većinu potrebnu za upravljanje Mjesnim odborom.

Iako su nezavisne liste i kandidati u Žrnovnici i ranije sudjelovali u radu i formiranju mjesne vlasti, ovakav rezultat predstavlja presedan u novijoj političkoj povijesti mjesta – jedna nezavisna lista osvojila je četiri od sedam mjesta u Vijeću i ne treba koalicijskog partnera za većinu.

Vlajić za Dalmaciju Danas: „Hvala svima koji su izašli na izbore“

Špiro Vlajić prvu je izjavu nakon pobjede dao za Dalmaciju Danas.

– Prije svega zahvaljujem svima koji su nas podržali. Čak 326 naših sumještana povjerilo nam je glas. Zahvaljujem svima koji su glasovali i za druge liste jer su tako pokazali da razmišljaju o budućnosti Žrnovnice – poručio je Vlajić.

Naglasio je da na razini Mjesnog odbora, prema njegovu mišljenju, ne bi trebalo biti mjesta političkim i ideološkim podjelama.

– Pozivam vijećnike HDZ-a na suradnju. Ne zanimaju nas ideološka pitanja. Svi smo mi iz Žrnovnice i uhvatimo se svi za boljitak mjesta. Problema je puno i vjerojatno svi gledamo isto na njih – kazao je.

Četvero vijećnika s nezavisne liste

Uz Špira Vlajića, mandate su s njegove liste osvojili Irena Jurjević, Jagoda Mihanović i Sasha Carbonini Aljinović.

HDZ-DP će u novom sazivu imati troje vijećnika.

Predsjednik Vijeća Mjesnog odbora formalno će biti izabran na konstituirajućoj sjednici.