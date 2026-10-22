PRVI PUT U POVIJESTI IMAJU TRI PRVA RAZREDA Na ovom otoku sve je više djece, a stara škola postaje pretijesna

Broj učenika u Hrvatskoj nastavlja se smanjivati premda sporije nego prethodnih godina. Prema podacima eRudnika Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u školskoj godini 2026./2027. škole pohađa 444.937 učenika odnosno 850 učenika manje nego lani. U usporedbi sa školskom godinom 2013./2014. manje ih je čak 64.226.

Ipak, 48 gradova bilježi porast. Među njima je i Supetar za koji podaci navode povećanje ukupnog broja osnovnoškolaca i srednjoškolaca od 3,28%. Prema istom izvoru broj osnovnoškolaca porastao je za 29 odnosno 7,63% što je drugi najveći postotni rast među hrvatskim gradovima (nakon Kutjeva).

Što stoji iza rasta u ovom bračkom gradu, kako se on odražava na organizaciju nastave i može li školska infrastruktura pratiti potrebe djece, pitali smo pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu Splitsko-dalmatinske županije Tomislava Đonlića i supetarsku gradonačelnicu Ivanu Marković.

U posljednjih pet godina broj učenika porastao

Tomislav Đonlić navodi da OŠ Supetar zajedno s područnim školama ove školske godine ima 463 učenika u 30 razrednih odjela dok je lani imala 441 učenika u 29 odjela. To je povećanje od 22 učenika.

Gradonačelnica Ivana Marković navodi ukupno 464 učenika u 30 odjela, prema 440 prethodne godine odnosno povećanje za 24 učenika ili oko 5,5%.

"U posljednjih pet školskih godina broj učenika povećao se za 45 odnosno gotovo 11%. Posebno je značajno da matična škola u Supetru ove godine ima 22 učenika više nego prošle godine i prvi put u povijesti tri prva razreda u Supetru", ističe Marković.

Pojašnjava da podaci koje iznosi za cijelu školu uključuju matičnu školu i područne škole u Sutivanu i Nerežišćima, a ne isključivo djecu s prebivalištem na području Grada Supetra.

"Kada izdvojimo podatke za samu matičnu školu u Supetru vidimo da je broj učenika u posljednjih pet školskih godina porastao s 343 na 378, odnosno za više od 10 posto", navodi gradonačelnica.

Iz Županije u odgovoru o teritorijalnom obuhvatu navode područje Grada Supetra i naselje Mirca, dok u dostavljenim tablicama zasebno prikazuju i područne škole u Nerežišćima i Sutivanu.

U matičnoj školi 19 razrednih odjela

Prema županijskim podacima matična škola ove godine ima 377 učenika u 19 odjela, a prethodne je imala 355 učenika u 18 odjela. PŠ Nerežišća ima 55 učenika, jednog više nego lani dok PŠ Sutivan ima 31 učenika, jednog manje.

Županijski pregled za posljednjih šest školskih godina izgleda ovako:

Školska godina Matična škola Supetar: učenici / odjeli PŠ Nerežišća: učenici / odjeli PŠ Sutivan: učenici / odjeli Ukupno: učenici / odjeli 2021./2022. 361 / 18 45 / 7 29 / 4 435 / 29 2022./2023. 349 / 18 45 / 7 31 / 4 425 / 29 2023./2024. 352 / 18 50 / 7 26 / 4 428 / 29 2024./2025. 350 / 18 52 / 7 27 / 4 429 / 29 2025./2026. 355 / 18 54 / 7 32 / 4 441 / 29 2026./2027. 377 / 19 55 / 7 31 / 4 463 / 30

Za PŠ Nerežišća u svim navedenim godinama Županija iskazuje četiri razredna odjela te dodatno dva PRO i jedan OOS, ukupno sedam.

Sedamdeset prvašića i brojnija generacija

"Ove školske godine upisano je ukupno 70 prvašića, što je osam više nego prošle godine. Sretni smo jer imamo tri prva razreda u osnovnoj školi što svijetli kao svjetionik u potpunom demografskom slomu RH", poručuje Marković.

Prema njezinim podacima u odnosu na 2022./2023. danas su 23 prvašića više što predstavlja porast od gotovo 49%. Kaže da rast nije vidljiv samo u prvim razredima nego i u ostalim generacijama te da je u matičnu školu ove godine upisano 50 prvašića prema prošlogodišnjih 39.

Županija pak za matičnu školu navodi 51. prvašića, za Nerežišća deset, a za Sutivan devet. Prema pregledu SDŽ prošle je godine ukupno bio 61 prvašić, a 2022./2023. njih 48.

Školska godina Matična škola Supetar PŠ Nerežišća PŠ Sutivan Ukupno prvašića 2021./2022. 37 8 5 50 2022./2023. 32 8 8 48 2023./2024. 37 11 6 54 2024./2025. 31 12 5 48 2025./2026. 39 11 11 61 2026./2027. 51 10 9 70

Ukupni brojevi prvašića izračunati su zbrajanjem dostavljenih podataka iz UO za procjetu SDŽ

Gradonačelnica Supetra objašnjava da je prema informacijama škole najvažniji razlog ovogodišnjeg povećanja ukupnog broja učenika to što je generacija koja je krenula u prvi razred znatno brojnija od generacije koja je završila osmi.

"Mladi se vraćaju, a doseljavaju se i obitelji s djecom"

Marković školske brojke povezuje s rezultatima Popisa stanovništva iz 2021. godine. Prema njezinim navodima, Supetar je u odnosu na 2011. zabilježio približno 8,5% više stanovnika čime se svrstao među samo devet hrvatskih gradova s rastom stanovništva i zauzeo drugo mjesto u Hrvatskoj po rastu. Dodaje da su u Splitsko-dalmatinskoj županiji porast zabilježila samo tri grada, među njima i Supetar.

"Mislim da je posebno važno naglasiti da govorimo o otočnom gradu, u vremenu kada se većina hrvatskih otoka i velik dio države suočavaju s depopulacijom. Porast broja učenika u našoj školi zato nije samo dobra vijest za obrazovni sustav, nego i pokazatelj pozitivnih demografskih kretanja koja u Supetru pratimo već dulje vrijeme", kaže.

Dodatnom analizom dobnih skupina nakon popisa navod, prepoznali su najveći rast među mladim obiteljima i djecom do deset godina te među stanovnicima starijima od 65 godina.

"S jedne strane, u Supetar se doseljavaju mlade obitelji s djecom, ali se i naši mladi nakon školovanja i studiranja vraćaju u rodno mjesto, sa svojim partnerima osnivaju obitelji i ovdje nastavljaju život. S druge strane, bilježimo i povratak ljudi koji nakon završetka radnog vijeka odlučuju svoje umirovljeničke dane provesti u Supetru", objašnjava.

Djeca koja su na posljednjem popisu pripadala najmlađim skupinama sada stižu u školske klupe.

Ipak, naglašava da su za precizno utvrđivanje udjela doseljavanja, povratka obitelji i prirodnog prirasta potrebni dodatni podaci.

Prema informacijama škole koje prenosi gradonačelnica u razdoblju obuhvaćenom upitom o prošloj godini i početku ove školske godine doselilo se ukupno sedam učenika, od toga šest iz inozemstva.

Djeci kojoj treba pomoć s hrvatskim jezikom škola organizira pripremnu i dopunsku nastavu.

"Prema dostavljenim podacima škole, doselilo se ukupno sedam učenika, od čega šest iz inozemstva. Za učenike kojima je potrebna pomoć u savladavanju hrvatskog jezika škola organizira pripremnu i dopunsku nastavu hrvatskog jezika, kako bi im se olakšalo uključivanje u nastavu i prilagodba novoj sredini", kazuje Marković.

Iz Županije dodaju da takvu nastavu odobrava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih te da je tijekom protekle dvije godine odobrena 12 puta.

Stara škola nema dovoljno učionica

Rast broja djece otvorio je i pitanje prostora. Iz Županije izričito upozoravaju da stara škola u centru Supetra više nema dovoljno prostora i učionica za nove razredne odjele te da se nastava odvija u dvije smjene.

Gradonačelnica navodi da je zbog povećanja broja učenika i novog odjela trebalo prilagoditi prostornu organizaciju za 19 razrednih odjela u matičnoj školi. Prema informacijama škole, učitelja i stručnih suradnika zasad ima dovoljno, ali prostor predstavlja ozbiljno ograničenje.

"Upravo zato Grad Supetar već godinama inzistira na realizaciji projekta izgradnje nove osnovne škole. Broj učenika raste, a postojeći prostor odavno ne odgovara potrebama suvremenog obrazovanja. Nadamo se da će radovi na izgradnji škole započeti tijekom naredne godine po završetku postupka javne nabave", kaže Marković.

Produženi boravak, prema odgovoru Županije, postoji samo u PŠ Nerežišća gdje su smješteni i odjeli za djecu s teškoćama u razvoju.

"Grad Supetar svojedobno je pokušao organizirati produženi boravak i u matičnoj školi, međutim tada nije bilo dovoljno zainteresiranih roditelja za njegovu provedbu. Danas je situacija drukčija jer postojeća školska zgrada nema dovoljno prostornih kapaciteta za organizaciju produženog boravka radi novih razreda", objašnjava gradonačelnica.

Dodaje da se pri planiranju nove škole vodilo računa i o jednosmjenskoj nastavi i produženom boravku, koji bi posebno olakšao svakodnevicu zaposlenih roditelja.

Iz Županije navode i da škola nema vlastitu kuhinju pa prehranu organizira s vanjskim suradnicima poput Bobisa i lokalnih restorana. Djeca iz područnih škola u Sutivanu i Nerežišćima od petog razreda dolaze u matičnu školu u Supetru. Prijevoz se organizira u suradnji s prijevozničkim tvrtkama, odnosno Arrivom, dok za djecu koja pohađaju PRO ili POOS u Nerežišćima škola ima vlastiti kombi.

Dozvola izdana, početak radova očekuje se iduće godine

Izgradnju nove škole Marković naziva jednim od najvažnijih projekata za budućnost grada. Podsjeća da su 2016. pokrenute izmjene prostornoplanske dokumentacije, 2019. proveden natječaj za idejno arhitektonsko rješenje, a 2023. ishođena lokacijska dozvola.

Nakon izrade glavnog projekta 26. veljače 2026. godine izdana je i građevinska dozvola za novu osnovnu školu, osigurana sredstva iz ITP-a. Time je završen iznimno važan dio pripreme projekta.

"Za nas izgradnja nove škole nije pitanje političkih prioriteta, nego stvarne potrebe djece, roditelja i nastavnika. Podaci o rastu broja učenika samo dodatno potvrđuju koliko je važno da projekt što prije prijeđe iz administrativne pripreme u fazu izgradnje."

Potpore od rođenja do studiranja

Odgovor na rast broja djece kaže gradonačelnica mora uključivati vrtićke, školske i druge javne sadržaje za obitelji. Grad je 2018. pokrenuo program „Sritna dica, sritan grad – Supetar, grad sretne djece”, zamišljen kao podrška od rođenja do završetka obrazovanja.

"Naš cilj od početka nije bio samo osigurati novčane potpore, nego sustavno ulagati u djecu i mlade, obrazovanje, sportsku infrastrukturu i sadržaje koji obiteljima omogućuju kvalitetniji život u Supetru", ističe.

Program uključuje naknade za novorođenčad, dodatne potpore višečlanim obiteljima, sufinanciranje medicinski pomognute oplodnje i vrtića, besplatne radne bilježnice za osnovnoškolce te stipendije za srednjoškolce i studente. Posebnim stipendijama za deficitarna zanimanja nastoje potaknuti obrazovanje i povratak mladih stručnjaka na otok.

Djeci s teškoćama u razvoju pomažu sufinanciranjem pomoćnika u vrtiću i školama.

Marković navodi da su ove godine otvaranjem nove jasličke skupine osigurali mjesto u gradskom vrtiću za svu djecu koja su ispunjavala uvjete za upis te izgradili novo igralište uz vrtić. Spominje otvaranje treće jasličke skupine, a u osvrtu na protekle godine navodi tri nove jasličke skupine.

Ulažu i u dječja igrališta, sportske terene, dvoranu i druge javne prostore, kako bi djeca tijekom cijele godine imala uvjete za sport i slobodne aktivnosti. U tijeku je, dodaje, ishođenje dozvole za novi centar, koji opisuje kao dugoročan projekt.

Važnim smatraju i očuvanje srednjoškolskog obrazovanja. Kroz potpore i suradnju sa Srednjom školom Brač nastoje omogućiti upis prvih razreda i zadržavanje programa kako djeca zbog nastavka školovanja ne bi morala odlaziti s otoka već nakon osnovne škole.

"Kvaliteta života obitelji ne može se osigurati jednom mjerom. Potrebni su dostupni vrtići, kvalitetne škole, sportski i društveni sadržaji, mogućnost zapošljavanja i uvjeti za ostanak mladih”", naglašava.

Povezanost s kopnom važna je tijekom cijele godine

Dio te politike, kaže, jest i prometna povezanost Supetra sa Splitom. Grad je godinama apelirao na povećanje broja linija.

"Tijekom ljetnih mjeseci imamo čak 22 trajektne linije dnevno, što je značajno unaprijedilo povezanost Supetra sa Splitom. Posebno bih istaknula ukidanje dosadašnjeg zimskog reda plovidbe i uvođenje dodatnih linija tijekom cijele godine, kao i uvođenje katamaranske linije", navodi Marković.

Naglašava da je cilj odgovoriti na potrebe otočana, a ne samo turističke sezone. Za obitelji bolja povezanost znači lakši odlazak na posao, školovanje, zdravstvene preglede i druge obveze na kopnu.

"Ako želimo da mladi ljudi ostaju živjeti na otoku i da se nove obitelji doseljavaju, moramo im osigurati prometnu povezanost koja omogućuje normalan život tijekom svih dvanaest mjeseci, a ne samo ljeti", poručuje.

Iako smatra da gradska ulaganja pridonose ostanku i doseljavanju obitelji, upozorava da se pozitivna demografska kretanja ne mogu pripisati isključivo gradskim mjerama.

"Na tome moramo raditi svi kao zajednica", dodaje, ističući cilj da Supetar bude mjesto u kojem mlade obitelji mogu planirati budućnost, a djeca kvalitetno odrastati i obrazovati se.

Vrtić se približava brojci od 200 djece

Potrebe rastu i prije polaska u školu. Prema gradonačelničinim navodima, dječji vrtić približava se brojci od 200 djece.

Uz otvaranje jasličkih skupina i uređenje igrališta provedene su energetska obnova i rekonstrukcija vrtića. Za mali otočni grad to su, kaže, velika ulaganja koja su uz europska sredstva zahtijevala i kreditna zaduženja.

Za predškolski odgoj Grad je 2015. izdvajao 533.875 eura, dok ovogodišnja izdvajanja, prema dostavljenom odgovoru, iznose 1.693.348 eura.

"Osim ulaganja u prostor, jednako nam je važno ulaganje u zaposlenike. Plaće naših djelatnika uskladili smo s propisanim standardima i potpisali kolektivni ugovor, čime smo nastojali osigurati stabilnost zaposlenih i zadržavanje stručnog kadra u vrtiću. Bez odgojitelja i stručnih djelatnika nema ni kvalitetnog predškolskog odgoja, bez obzira na to koliko novih prostora izgradili", kaže.

Kroz izmjene i dopune Prostornog plana planiraju nove lokacije za buduće vrtićke kapacitete i drugu društvenu infrastrukturu.

"Ne želimo ponovno doći u situaciju da broj djece raste brže nego što možemo osigurati prostor za njihov boravak i obrazovanje", objašnjava, dodajući da će to iziskivati velika sredstva u godinama koje dolaze i ulaganja u pojedinim ciklusima.

Upisi u školu i povećanje broja vrtićke djece, smatra, upućuju na nastavak rasta potreba. Najveći će izazov biti osigurati da infrastruktura prati djecu i obitelji, zbog čega nova škola, za koju je dozvola izdana, više ne smije čekati.

"Za nas je rast broja djece dobra vijest, ali istodobno i velika odgovornost. Naš je zadatak planirati dovoljno unaprijed kako bismo svakom djetetu osigurali kvalitetne uvjete za odrastanje i obrazovanje, a roditeljima sigurnost da će te usluge biti dostupne i u budućnosti", poručuje.

"To su izazovi koje svaki grad može samo poželjeti"

Govoreći o široj slici, gradonačelnica ističe da je osnovni cilj svakog gradonačelnika razvoj grada i stvaranje uvjeta za bolji život sugrađana. Porast broja djece vidi kao dobru vijest i potvrdu kretanja koja u Supetru prate godinama.

"To nam je i bio cilj: stvarati uvjete u kojima će mladi ljudi ostajati, vraćati se nakon školovanja, osnivati obitelji i u kojima će se nove obitelji odlučivati za život na našem otoku", kaže.

Posebno je veseli što učenika ima više dok se brojni gradovi, osobito otočne sredine, suočavaju s depopulacijom. Uz vrtiće, obrazovanje i sadržaje za djecu i mlade, izdvaja ulaganja u kulturu, ekologiju i komunalnu infrastrukturu te najavljuje nastavak rada na kvaliteti svakodnevnog života, posebno mladih obitelji.

"Naravno, rast broja djece pred nas stavlja i nove izazove, prije svega izgradnju nove osnovne škole i povećanje vrtićkih kapaciteta. Ali to su izazovi koje svaki grad može samo poželjeti. Više djece i mladih obitelji znači više života u našem gradu tijekom cijele godine i bolju perspektivu njegova razvoja", ističe.

Na kraju se ponovno vraća projektu škole.

"Grad Supetar godinama radi na projektu nove osnovne škole i očekujem da sve nadležne institucije svoj dio odgovornosti preuzmu jednako ozbiljno, kako bi njezina izgradnja konačno započela. Veselimo se početku radova i realizaciji toga povijesnog projekta za naš grad", zaključuje Marković naš razgovor.