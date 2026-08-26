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PRVI PUT U HRVATSKOJ Žrtva svećenikova zlostavljanja iz Splita dobit će 20.000 eura odštete

U postupku je utvrđeno da je muškarca dok je bio maloljetan seksualno zlostavljao fra Gracijan (Stipe) Gašperov

Nešto više od godinu dana nakon što je splitski Općinski sud u ponovljenom postupku dosudio 20 tisuća eura odštete danas 44-godišnjem Splićaninu, koji je kao maloljetnik bio žrtva seksualnog zlostavljanja, presuda je postala pravomoćna.

Odluku splitskog suda potvrdilo je tročlano vijeće Županijskog suda u Zagrebu.

U postupku je utvrđeno da je muškarca dok je bio maloljetan seksualno zlostavljao fra Gracijan (Stipe) Gašperov, nekadašnji član Hrvatske provincije sv. Jeronima franjevaca konventualaca i tadašnji gvardijan crkve sv. Frane u Splitu, piše  Slobodna Dalmacija.

Prema dostupnim informacijama, riječ je o prvoj pravomoćnoj presudi takve vrste u Hrvatskoj.

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