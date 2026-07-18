Prvi put u Hrvatskoj liječnici operirali kralježnicu kroz trbuh

U Kliničkoj bolnici Dubrava u četvrtak je izvedena prva laparoskopska operacija prednje lumbalne interkorporalne fuzije (ALIF) u Hrvatskoj. Riječ je o zahvatu koji se, prema dostupnim informacijama, i u svjetskim razmjerima izvodi rijetko, isključivo u malom broju visoko specijaliziranih centara, priopćili su iz bolnice.

Pristup kralježnici kroz trbuh

Metodom ALIF liječe se bolesti donjeg dijela kralježnice, među kojima su degeneracija diskova, nestabilnost, pomak kralježaka ili deformiteti. Posebnost zahvata je u tome što kirurzi kralježnici pristupaju s prednje strane, kroz trbuh. Tim putem uklanjaju oštećeni disk i ugrađuju implantat koji kralježnici vraća stabilnost i omogućuje sraštavanje kralježaka, piše Index.

Laparoskopska izvedba znači da se cijeli postupak izvodi pod nadzorom kamere kroz male rezove na trbušnoj stijenci. Takav pristup omogućuje izravan dolazak do ciljanih struktura bez oštećenja okolnog tkiva, što povećava sigurnost operacije, značajno smanjuje bolove i ubrzava oporavak pacijenta.

Iskorak za hrvatsku spinalnu kirurgiju

Zahvat u KB-u Dubrava rezultat je suradnje Klinike za kirurgiju, koju vodi doc. dr. sc. Mislav Rakić, i Klinike za ortopediju i traumatologiju, na čijem je čelu doc. dr. sc. Vide Bilić. Riječ je o hibridnoj operaciji koja spada u najzahtjevnije metode spinalne kirurgije i može se izvoditi samo u visoko specijaliziranim ustanovama.

Iako se klasična ALIF operacija primjenjuje već godinama, laparoskopski pristup je inovacija koja se tek postupno uvodi u vodeće svjetske medicinske centre. Upravo zato izvedba ovog zahvata u Hrvatskoj predstavlja značajan iskorak za domaću medicinu.

Moderne metode dostupne u Hrvatskoj

Klinička bolnica Dubrava posljednjih godina sustavno uvodi nove minimalno invazivne i robotski potpomognute kirurške zahvate i razvija naprednu spinalnu kirurgiju. Ovakvi postupci omogućuju hrvatskim pacijentima pristup liječenju koje je donedavno bilo dostupno samo u rijetkim specijaliziranim centrima u svijetu.

U bolnici ističu da je riječ o tehnološkom i stručnom napretku koji potvrđuje razvoj vrhunske medicine u KB-u Dubrava.