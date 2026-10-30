Prvi put ove jeseni osjetit ćemo dah nadolazeće zime. U nedjelju navečer snijeg i u planinama Dalmacije

Aktualni tjedan do sada je protekao u znaku stabilnog jesenskog vremena. Njega podržava prostrana anticiklona koja do sada nije dozvoljavala prolazak bilo kakvih poremećaja preko našeg područja. Sljedećih dana neće biti velike promjene, no ipak će biti postupno malo hladnije i oblačnije uz mogućnost većinom slabih i mjestimičnih oborina.

Naime, u višim slojevima troposfere sljedećih dana će se preko jugoistočne Europe, u sjeveroistočnom visinskom strujanju, premještati nešto nestabilnija zračna masa koja će svojom dolaskom nad srednje Sredozemlje rezultirati formiranjem ciklone nad južnom Italijom. To će osobito u nedjelju i ponedjeljak donijeti mjestimične oborine - čak i snijeg u nekim planinama.

Dok su jučer najviše dnevne temperature zraka bile od 16 do 24°C, a slično će biti u petak, u dane vikenda temperature će biti u padu, osobito u nedjelju.

Danas će biti djelomično sunčano i suho. Puhat će većinom slaba do umjerena bura, podno Velebita jaka. Minimalne jutarnje temperature zraka od 8 do 17°C, najviše dnevne temperature većinom od 17 do 22°C.

Subota donosi izmjene sunčanih i oblačnih razdoblja. Općenito, oblačnije u odnosu na prethodne dane. Dok će se u većini predjela zadržati suho, navečer se ponegdje u južnoj i srednjoj Dalmaciji očekuje mjestimična vrlo slaba kiša. Puhat će umjerena do pojačana bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima. Danju malo hladnije s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 15 do 21°C.

U nedjelju pretežno oblačno, osobito u drugom dijelu dana. Ujutro će mjestimične kiše biti na jugu Dalmacije, a u drugom dijelu dana moguća je i u srednjoj. Na Dinari i Kamešnici povremeno će padati snijeg, a snježna granica bit će na oko 1000 metara. Puhat će umjerena do pojačana bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima, na moru južne Dalmacije levant. Hladnije s najvišim dnevnim temperaturama većinom od 10 do 19°C.

Nestabilno će biti i u ponedjeljak uz buru i prohladno vrijeme. Od utorka do vikenda suho uz hladna jutra i najviše dnevne temperature većinom od 15 do 20°C.