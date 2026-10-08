Prvi put osuđen na pet godina zatvora zbog silovanja supruge, danas oslobođen!

Nakon što je prošle godine bio osuđen na pet godina zatvora zbog silovanja supruge te proveo godinu i koji dan na Bilicama po sili zakona, 34-godišnjak je danas oslobođen te optužbe!

Presuda je to Županijskog suda u Splitu, nakon ponovljenog postupka. U prvom suđenju je dobio pet godina zatvora jer je sud smatrao da nije bila riječ o dobrovoljnom spolnom odnosu, supruga je zatražila da prekinu zbog jakih bolova.

Tri puta je vrisnula, no okrivljeni ju je uhvatio oko vrata. Pokušala se odmaknuti, ali nije uspjela jer ju je okrivljenik pritisnuo težinom svog tijela. Uslijed straha od gušenja, davala mu je znakove da prestane, na što se nije obazirao nego je nastavio sa zadovoljenjem svog spolnog nagona, stajalo je u prvostupanjskoj presudi, u kojoj je osuđen na jedinstvenu kaznu od pet godina i mjesec dana iza rešetaka - tri mjeseca je dobio zbog ilegalnog držanja vatrenog oružja. Nakon objave te presude se srušio od šoka, pravosudni policajci su mu pomogli te ga odveli u zatvor koji je obavezan za kazne dulje od pet godina.

No, Visoki kazneni sud je smatrao da nije dovoljno utvrđeno je li u pitanju bio 'grubi', ali dobrovoljni seks ili je ipak žrtva uskratila svoj pristanak. U ponovljenom postupku, iza zatvorenih vrata, ipak nije bilo dovoljno dokaza za osuđujuću presudu zbog optužbe za silovanje supruge s kojom je tada bio u brakorazvodnoj parnici.