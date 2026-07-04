Prvi put na Braču gostuje jedna od najvrjednijih arheoloških izložbi: U Sumartin stiže priča o grčkoj Isi i ljudima koji su živjeli od mora

Jedna od najznačajnijih priča hrvatske arheologije prvi će put biti predstavljena bračkoj publici. U Interpretacijskom centru ribarstva Kuća od 5 dolori u Sumartinu u srijedu, 8. srpnja, u 20 sati otvara se gostujuća izložba "Iz grada isplovi ovog – Issamaritima" Arheološkog muzeja u Splitu, koja donosi fascinantnu priču o grčkoj Isi, današnjem Visu, njezinim pomorcima, ribarima i trgovcima.

Izložba ostaje otvorena do 30. rujna, a njezino gostovanje na Braču predstavlja važan kulturni iskorak jer će lokalna publika prvi put imati priliku upoznati jednu od najvrjednijih arheoloških cjelina posvećenih maritimnoj baštini istočne obale Jadrana.

Naziv izložbe preuzet je s nadgrobnog natpisa junaka Kalija, koji započinje riječima "Iz grada isplovi ovog što hrabrosti tvoje je željan…". Riječ je o jednom od najvažnijih epigrafskih spomenika na hrvatskom prostoru i svjedočanstvu ranih početaka pismenosti. Kalija je ujedno prva osoba s hrvatskog prostora čije ime poznajemo, a čiji je život izravno vezan uz pomorstvo. Natpis govori kako je isplovio iz Ise, sukobio se s Ilirima i poginuo, ostavljajući zapis koji danas simbolizira pomorski identitet antičkog grada.

Posjetitelji će kroz vrijedne arheološke nalaze otkriti kako se u živjelo u antičkoj Isi, a među izlošcima su jedan od najstarijih keramičkih modela broda pronađenih na istočnoj obali Jadrana, ribarske udice, igle za šivanje i krpanje mreža, olovni, kameni i keramički utezi za različite vrste mreža, amfore koje svjedoče o razvijenoj trgovini s cijelim Mediteranom te keramika ukrašena motivima riba i morskih životinja.

Autor izložbe je mr. sc. Boris Čargo, dok je kustosica gostovanja u Sumartinu Katarina Jovanović Eterović, voditeljica Interpretacijskog centra Kuća od 5 dolori.

Gostovanje izložbe nastavak je suradnje Arheološkog muzeja u Splitu i Kuće od 5 dolori, započete prošle godine ciklusom edukativnih i popularno-znanstvenih predavanja i radionica. Ovom izložbom suradnja dobiva novu dimenziju, a posjetiteljima pruža priliku da na jednom mjestu upoznaju kontinuitet maritimne i ribarske tradicije – od antičke Ise do današnjih otočnih zajednica.

Posebnu simboliku cijelom događaju daje i mjesto održavanja. Interpretacijski centar Kuća od 5 dolori nalazi se u Sumartinu, rodnom mjestu Marija J. Puratića, hrvatskog izumitelja koji je revolucionarnim uređajem Puretic Power Block promijenio svjetsko ribarstvo. Njegov je izum završio i na kanadskoj novčanici od pet dolara, po kojoj je centar i dobio ime.

Izložba "Iz grada isplovi ovog – Issamaritima" tako će tijekom ljeta spojiti dvije velike priče Jadrana – antičku pomorsku baštinu Ise i suvremenu ribarsku tradiciju Brača – podsjećajući da je more stoljećima bilo temelj života, identiteta i razvoja dalmatinskih otoka. Izložba istodobno potvrđuje ulogu Interpretacijskog centra ´Kuća od 5 dolori´, koji djeluje u sklopu Turističke zajednice Općine Selca, kao mjesta koje kroz vrhunske kulturne sadržaje čuva baštinu, obogaćuje doživljaj destinacije i poziva posjetitelje da Brač upoznaju na autentičan i drugačiji način. Realizacija izložbe ostvarena je uz potporu Općine Selca i Splitsko-dalmatinske županije.