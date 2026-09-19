Prvi problem za Slavena Bilića, neće moći računati na bivšeg Hajdukovog kapetana

Josip Juranović, bivši Hajdukov kapetan, ipak se neće priključiti hrvatskoj reprezentaciji uoči nadolazeće akcije. Premda je Union iz Berlina neslužbeno izvijestio da je u pitanju bolest, u pozadini izostanka ipak stoji obnovljena ozljeda Ahilove tetive.

Hrvatski desni bek propustio je potop svoje momčadi protiv Bayerna (0-7) u četvrtom kolu Bundeslige, a na treninzima njemačkog kluba nema ga još od ponedjeljka. Kako navode Sportske novosti, 31-godišnji branič ponovno proživljava zdravstvene kalvarije koje ga prate protekle dvije sezone. Šteta je utoliko veća što je u novu kampanju ušao u sjajnom ritmu, upisavši dvije asistencije u prva tri nastupa kao nezamjenjivi član Unionove udarne postave.

O obnovljenim problemima s tetivom Juranović je već obavijestio izbornika Slavena Bilića, poručivši mu da u ponedjeljak neće moći doći na okupljanje. Bilić je za njega imao namijenjenu posebnu ulogu te ga je planirao koristiti na poziciji lijevog beka. S obzirom na to da na listi pretpoziva nema previše klasičnih opcija za tu stranu, izbornik bi mogao aktivirati Marina Pongračića ili Kristijana Jakića koji po potrebi može odraditi taj zadatak.

U igri za lijevi bok ostaju i Ivan Perišić te Joško Gvardiol, iako Bilić potonjeg primarno vidi na stoperu, dok opciju predstavlja i Josip Stanišić koji je tu ulogu nerijetko pokrivao u Bayernu. Rasplet situacije Bilić bi trebao ponuditi u ponedjeljak u 11 sati na redovnoj konferenciji za medije.