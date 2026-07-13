Prvi pogled kroz tunel Kozjak ostavlja bez daha: Split i Kaštelanski zaljev kao na dlanu

U nazočnosti potpredsjednika Vlade i ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića obilježen je proboj tunela Kozjak, jednog od najvažnijih dijelova projekta „Novi ulaz u Split“.

Kamera je zabilježila prvi pogled iz unutrašnjosti tunela prema Kaštelanskom zaljevu i Splitu, prizor koji pokazuje veličinu ovog infrastrukturnog projekta i njegovu važnost za prometno povezivanje splitskog područja.

Tunel Kozjak dio je nove prometne veze koja će povezati čvorište Vučevica na autocesti A1 s područjem Kaštela i Splitom. Projekt bi trebao omogućiti bolju prometnu povezanost, rasteretiti postojeće prometnice te skratiti vrijeme putovanja prema splitskoj aglomeraciji.

Probijanje tunela predstavlja jedan od ključnih koraka prema završetku projekta koji će dugoročno promijeniti prometnu sliku ovog dijela Dalmacije.