Prvi McDonald's u Kaštelima uskoro otvara vrata: Poznato kada bi trebao primiti prve goste

Izgradnja prvog McDonald's restorana u Kaštelima ulazi u svoju završnu fazu. Radovi na parceli u Kaštel Sućurcu napreduju planiranom dinamikom te bi dugo očekivani objekt brze prehrane trebao otvoriti svoja vrata do kraja ove godine, doznajemo neslužbeno Portal grada Kaštela.

U sklopu radova u ponedjeljak, 9. studenoga, započinje primjena privremene regulacije prometa u Ulici satnije Putalj, na samom raskrižju s državnom cestom DC8 (Cesta Ivana Pavla II). Predviđeno trajanje ove regulacije je 30 dana.,

– Mole se svi sudionici u prometu da obrate pozornost na postavljenu privremenu prometnu signalizaciju te da je se pridržavaju – poručuju izvođači radova.

Prizemnica s terasom i McDriveom uz magistralu

Podsjetimo, radovi su službeno započeli 26. kolovoza ove godine na građevinskoj čestici u Kaštel Sućurcu, smještenoj sjeverno od trgovačkog centra Stop Shop. Investitor projekta je tvrtka Globalna hrana d.o.o. iz Zagreba, nositelj McDonald's franšize za Hrvatsku, dok je izvođač radova splitska tvrtka Sanit-Gradnja d.o.o. Projektant je Nemeth-Projekt d.o.o., a stručni nadzor vrši tvrtka Scalar d.o.o.

Novi restoran osmišljen je kao prizemni objekt tlocrtne površine 540 četvornih metara s nadstrešnicom od 150 kvadrata i prostranom terasom od 350 kvadrata na zapadnoj strani. Restoran će moći odjednom primiti oko 120 gostiju.

Sa sjeverne strane objekta, uz samu magistralu, predviđeni su prozori za uslugu McDrive, što će vozačima omogućiti brzu narudžbu i preuzimanje hrane iz automobila bez ulaska u objekt. Uz restoranski dio, u sklopu čestice osiguran je i zaseban prilaz za dostavna vozila na istočnoj strani.

Četiri godine od prve dozvole do realizacije

Priča o dolasku McDonald'sa u Kaštela započela je još 2022. godine izdavanjem prve lokacijske dozvole. Nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole u ožujku ove godine te početka radova, projekt je prešao u završnu fazu realizacije pa će Kaštelani i njihovi gosti ubrzo dobiti svoj prvi restoran ovog poznatog lanca.