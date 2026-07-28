Prvi ljetni kamp Uskoka okupio 30 djece: Tjedan nogometa, učenja i novih prijateljstava

Na glavnom terenu NK Uskoka iza kliške tvrđave, od 20. do 26. srpnja, uspješno je održan prvi ljetni nogometni kamp kluba. Tijekom sedam dana kamp je okupio 30 djece koja su kroz treninge, druženje i zajedničke aktivnosti usavršavala svoje nogometne vještine. Ideju o organizaciji kampa pokrenuo je novi koordinator omladinske škole Gergő Lovrencsics, koji je ovoga ljeta iz svoje nogometne akademije stigao u Uskok. Cilj mu je dodatno unaprijediti rad s najmlađim uzrastima te pokrenuti nove projekte usmjerene prema razvoju mladih nogometaša.

Inače, Lovrencsics je nekada igrap za splitski Hajduk.

Naglasak na individualnom razvoju

Program kampa bio je osmišljen tako da se posebna pozornost posveti individualnom razvoju svakog polaznika, nogometnoj edukaciji te usvajanju sportskih i životnih vrijednosti koje Uskok želi prenositi svojim mladim igračima. Djeca su, uz kvalitetne treninge, imala priliku upoznati nove prijatelje, učiti o važnosti zajedništva i timskog rada te provesti tjedan ispunjen sportom i zabavom.

Uz Lovrencsicsa, u radu kampa sudjelovali su treneri omladinske škole – voditelj škole Josip Vulić, Ivan Glavina i Marin Vučemilović Grgić. Svojim znanjem i iskustvom pridonijeli su kvalitetnoj provedbi treninga i svih ostalih aktivnosti.

Uskok želi da kamp postane tradicija

Posljednjeg dana svim su polaznicima uručene prigodne diplome kao uspomena na sedam dana nogometa, učenja i druženja. Zadovoljstvo djece i pozitivne reakcije njihovih roditelja u klubu smatraju najboljom potvrdom uspjeha prvog izdanja. U Uskoku vjeruju da će ljetni nogometni kamp postati tradicionalna manifestacija koja će iz godine u godinu okupljati sve veći broj mladih nogometaša te postati važan dio razvoja klupske omladinske škole.