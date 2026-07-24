Prvi Ljetni Đir na Gardunu spaja adrenalin, Cetinu i druženje: Sudjelovanje je potpuno besplatno

Ljubitelji brdskog biciklizma uskoro će dobiti novi razlog za dolazak na područje Trilja. Na Gardunu će se u subotu, 1. kolovoza 2026. godine, održati 3LJ Enduro – Ljetni Đir u organizaciji MTB Coast Riders, događaj koji na poseban način povezuje vožnju, boravak u prirodi, kupanje i druženje.

Riječ je o prvom događaju ovakvog ljetnog koncepta, osmišljenom za sve koji žele iskušati enduro staze bez pritiska ozbiljne utrke i rezultata. Organizatori naglašavaju kako je Ljetni Đir namijenjen svim uzrastima i svim razinama vozačkog iskustva – od iskusnih brdskih biciklista do rekreativaca koji se tek žele upoznati s enduro vožnjom.

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Tri enduro stagea na Gardunu

Sudionike očekuju tri zabavna enduro stagea na Gardunu, području koje je među biciklistima već poznato po krškom krajoliku, prirodnim stazama i pogledima na Cetinsku krajinu.

Cilj događaja nije pobjeda pod svaku cijenu, nego uživanje u vožnji i dobroj atmosferi.

– Tražiš opuštenu MTB avanturu, a ne utrku pod svaku cijenu? 3LJ Enduro – Ljetni Đir namijenjen je svim uzrastima i svim razinama vozačkog iskustva – poručili su organizatori.

Coast Riders inače organiziraju rekreativne i profesionalne MTB događaje te besplatne radionice za početnike, a njihove su staze prilagođene vozačima različitih razina znanja i iskustva.

Nakon vožnje kupanje u Cetini

Nakon završetka biciklističkog dijela programa sudionici će se spustiti do rijeke Cetine, gdje ih očekuje kupanje i nastavak druženja na kupalištu Mali Drinić.

Za sve prijavljene osiguran je i besplatan zajednički ručak, dok će događaj dodatno upotpuniti glazba i opuštena atmosfera uz rijeku.

Prijavljeni natjecatelji dobit će i službenu majicu događaja. Prema javno objavljenim informacijama, organizatori su majice osigurali za prvih 50 prijavljenih, stoga se zainteresiranima preporučuje da prijavu ispune što prije.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Coast Riders (@coast.riders.mtb)

Sudjelovanje je besplatno

Posebnost Ljetnog Đira jest to što je sudjelovanje potpuno besplatno. Organizatori žele okupiti iskusne vozače, rekreativce i početnike te približiti brdski biciklizam svima koji žele provesti aktivan ljetni dan u prirodi.

Prijave su već otvorene, a obrazac se nalazi na ovoj poveznici.

Uz tri enduro stagea, kupanje, ručak, glazbu i druženje, Gardun i Cetina tako će prvog dana kolovoza postati mjesto susreta ljubitelja biciklizma iz cijele Dalmacije.