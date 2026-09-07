Prvi koraci za ovogodišnji Race for the Cure krenuli su na Caminu

Samo nas mjesec dana dijeli do najpoznatije splitske humanitarne utrke Race for the Cure. Grad Split već godinama pokazuje svoje veliko srce sudjelujući u svjetski poznatoj humanitarnoj utrci i šetnji Race for the Cure, najvećem globalnom događaju posvećenom borbi protiv raka dojke.

Hrabre i nezaustavljive žene, njihovi prijatelji, rodbina, znani i neznani, trče i šetaju Rivom kako bi pokazali da u bolesti nitko nije i ne smije biti sam. Ove godine utrka će se održati 4. listopada s početkom u 11 sati, ali prvi koraci već su napravljeni – i to na Caminu.

Riječ je o simboličnom putu podrške Pink Caminu, koji okuplja predstavnice iz cijele Europe koje su oboljele od karcinoma i njihovu podršku. Na završnoj dionici Camina de Santiago, od Sarrije do Santiago de Compostele, pridružile su se i tri splitske „survivorice“ – Marija Mihanović, Ivana Krce i Marina Rogošić, te još jedna Ivana Ilijazović, kao pratiteljica/podrška. Umorne, ali sretne, hodaju više od 100 kilometara kako bi svojim koracima poslale snažnu poruku ženama koje se danas bore s bolešću, ali i onima koje su svoj put liječenja već prošle.

„Marija, Ivana i Marina rade prve korake za naš Race for the Cure. Njihov put je simbol svega onoga što želimo poručiti i našom manifestacijom – da nitko ne treba prolaziti kroz bolest sam. Svaki korak koji naprave je korak podrške, nade i zajedništva. I zato smo posebno ponosni što su dio ove europske priče. Podržite ih i putem platforme www.raceforthecure.eu ", poručuju iz Županijske lige protiv raka Split, organizatora splitske utrke Race for the Cure.

Race for the Cure nije samo jedan dan, naime do 4. listopada priprema se niz aktivnosti kojima će se građane educirati, informirati i uključiti u borbu protiv raka dojke i drugih malignih bolesti. „Pripremamo puno toga i želimo da Race for the Cure bude puno više od jednog događaja. Želimo da cijeli rujan i listopad budu vrijeme u kojem govorimo o prevenciji, zdravlju, životu nakon dijagnoze i, prije svega, podršci. Camino je već krenuo. Roza je spremna. Sada je red da napravimo svoje prve korake", rekli su iz Županijske lige protiv raka Split.

Prvi korak već možete napraviti registracijom za ovogodišnji Race for the Cure koja je otvorena putem mrežne stranice: www.raceforthecure.eu .