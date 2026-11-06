Prvi je koji je do olupine zaronio bez opreme! Prije 82 godine kod Visa potonula američka "Leteća tvrđava": Deset ljudi je spašeno, a kopilot vraćen kući nakon 77 godina

Na današnji dan, 6. studenoga 1944. godine, u more nedaleko od mjesta Rukavac na otoku Visu prisilno je sletio američki bombarder Boeing B-17G Flying Fortress, poznatiji kao Leteća tvrđava. Teško oštećeni četveromotorni div uspio je gotovo savršeno sletjeti na morsku površinu, ali je ubrzo potonuo. Od jedanaest članova posade desetorica su preživjela, dok je jedan američki časnik zauvijek ostao u njegovoj unutrašnjosti.

Danas, točno 82 godine poslije, njegova olupina leži na približno 72 metra dubine kod rta Polivalo, jugoistočno od Rukavca. Zrakoplov je toliko dobro očuvan da su i dalje prepoznatljivi njegovi golemi dijelovi, krila, motori s propelerima i pilotska kabina.

Prva borbena misija završila je katastrofom

Posebno je zanimljivo da je riječ o gotovo potpuno novom bombarderu, serijskog broja 44-6630, koji je stradao tijekom svoje prve borbene misije. Zrakoplov je pripadao 340. bombarderskoj eskadrili 97. bombarderske grupe američke 15. zračne armije, stacionirane u zrakoplovnoj bazi Amendola u Italiji.

Tog 6. studenoga 1944. američka formacija poletjela je prema Beču, koji je bio predviđena meta bombardiranja. Međutim, zbog guste naoblake iznad austrijske prijestolnice bombarderi su preusmjereni na rezervni cilj, željezničko čvorište u Mariboru, tada pod njemačkom okupacijom. Ondje je uslijedila žestoka paljba njemačke protuzračne obrane.

Foto: Danijel Frka / KPA Adria

Bombarder je teško oštećen, a krhotina protuzračne granate probila je pilotsku kabinu i pogodila kopilota, 25-godišnjeg poručnika Ernesta N. Vienneaua, u glavu. Ozljede su bile smrtonosne.

Oštećenja zrakoplova, problemi s motorima i gubitak goriva onemogućili su povratak u Italiju. Pilot Irving G. Emerson odlučio je pokušati doći do savezničkog aerodroma na Visu, koji je tijekom rata služio kao važno utočište za oštećene savezničke zrakoplove.

Dramatične minute nad Visom: Desetorica su se spasila

Kad je bombarder stigao do Visa, situacija je već bila kritična. Prema povijesnim svjedočanstvima, s aerodroma je ispaljena crvena signalna raketa jer pista nije bila slobodna za slijetanje. Zrakoplov je ostajao bez pogona i pilot više nije imao izbora. Odlučio je izvesti iznimno zahtjevno prisilno slijetanje na morsku površinu nedaleko od južne obale otoka. Unatoč velikim oštećenjima, uspio je spustiti golemi bombarder na more bez njegova trenutačnog raspadanja.

Preživjelih deset članova posade uspjelo je izići iz zrakoplova, a u spašavanju su im pomogli ljudi s Visa. Međutim, bombarder je ubrzo počeo tonuti. Posada nije uspjela izvući teško stradalog kopilota. Njegovo tijelo ostalo je zarobljeno u zrakoplovu, koji je potonuo na morsko dno.

Kopilot je na povratak kući čekao punih 77 godina

Sudbina Ernesta Vienneaua jedna je od najpotresnijih pojedinosti ove priče. Desetljećima se vodio kao američki vojnik čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni. Nakon dugogodišnjih istraživanja, međunarodni tim stručnjaka proveo je u jesen 2020. godine zahtjevnu podvodnu operaciju na olupini kod Visa.

U njoj su sudjelovali američka agencija za pronalazak nestalih vojnika DPAA, Sveučilište u Lundu, Sveučilište u Zadru, Hrvatski restauratorski zavod te hrvatske vojne i druge nadležne službe. Na dubini većoj od 70 metara ronioci su pronašli i izvukli posmrtne ostatke za koje se pretpostavljalo da pripadaju nestalom časniku.

Službena identifikacija dovršena je 16. travnja 2021. godine, nakon antropoloških i stomatoloških analiza te usporedbe drugih dokaza. Ernest N. Vienneau konačno je pokopan uz vojne počasti 9. listopada 2021. u rodnom Millinocketu, u američkoj saveznoj državi Maine.

Tako je, gotovo 77 godina nakon pogibije, zaključena priča o američkom kopilotu čije je posljednje počivalište desetljećima bilo jadransko podmorje.

Podvodni muzej na 72 metra dubine

Olupina B-17 kod Visa danas se smatra jednim od najvrjednijih i najbolje očuvanih podvodnih ostataka savezničkih zrakoplova iz Drugog svjetskog rata na Jadranu. Dugačak približno 22,5 metara i s rasponom krila većim od 31 metra, bombarder i danas predstavlja impresivan prizor. Njegova očuvanost privukla je brojne podvodne istraživače, arheologe, fotografe i iskusne tehničke ronioce iz Hrvatske i inozemstva.

Ipak, zbog dubine i složenosti takvih zarona ovo nije lokalitet namijenjen uobičajenom rekreativnom ronjenju. Riječ je o zaštićenoj podvodnoj kulturnoj baštini, a ronjenje je dopušteno preko ovlaštenih ronilačkih centara.

Nesvakidašnji pothvat hrvatskog ronioca: Do olupine bez ronilačkog odijela!

Na ovu iznimnu povijesnu priču podsjetili su i članovi KPA Adria, koji su tijekom ljeta 2026. godine ronili na poznatoj viškoj olupini. Posebnu pozornost privukao je njihov član Miro Baričić, koji se, prema navodima kluba, spustio do bombardera bez ronilačkog odijela.

KPA Adria ističe kako je Baričić prvi čovjek koji je do ove olupine zaronio na takav način.

"Uvjereni smo da nikome drugom to još nije ni palo na pamet", poručili su iz kluba.

Riječ je o tvrdnji samog kluba, a podatak o tome je li doista riječ o prvom takvom zaronu nije neovisno potvrđen. Neovisno o tome, riječ je o nesvakidašnjem pothvatu na lokalitetu koji zbog velike dubine zahtijeva iznimnu pripremljenost i odgovarajuće sigurnosne postupke.

A dok ronioci nastavljaju obilaziti ovu fascinantnu olupinu, američka Leteća tvrđava i dalje počiva na pješčanom morskom dnu kod Visa, kao nijemi svjedok jednog dramatičnog ratnog dana i sudbine jedanaestorice ljudi koji su se prije 82 godine našli iznad Jadrana.