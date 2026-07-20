Prvi FESTIVAL KOMEDIJE na Supetarskom litu 20. i 21. srpnja!

SplickaScena dovodi premijerno izdanje Festivala komedije u ljetno kino Supetar. Očekuju vas dvije večeri vrhunskog stand-upa pod zvijezdama u odabranom društvu komičara koji se po energiji, stilovima i humoru sjajno nadopunjuju.

Iza programa su domaćini iz SplickaScene – Škiljo, Primorac i Lazaneo – kolektiv koji već godinama njeguje splitsku tradiciju britkog, ali toplo isporučenog humora. U goste im stižu “teškaši” regionalne stand-up scene, što jamči večeri s puno ritma, spontanosti i zaraznih punchlineova.

Festival je raspoređen na dvije tematski uravnotežene večeri: u ponedjeljak, 20. srpnja, publiku će zagrijati i nasmijati Josip Škiljo (HR), Andrija Dabanović (CG), Vlatko Štampar (HR) i Admir Šećkanović (HR).

U utorak, 21. srpnja, program preuzimaju Ivica Lazaneo (HR), Srđan Jovanović (SRB), Goran Vugrinec (HR) i Tomislav Primorac (HR).

Svaka večer započinje u 21:00, što je idealan termin za ljetni izlazak, a line-up je složen tako da kombinira različite autorske rukopise – od duhovitih mikrosituacija i svakodnevice do prepoznatljivog dalmatinskog štiha i preciznog “set-up/punchline” tempa.

Ulaznice su dostupne u dvije opcije: dnevna ulaznica po cijeni od 15 € , te festivalska ulaznica za obje večeri po cijeni od 26 €. Broj festivalskih ulaznica je ograničen, stoga je preporuka ne čekati zadnji trenutak i eventualnu prodaju na blagajni kina. Najbrži i najsigurniji put je online kupnja putem CoreEvent sustava.

Program počinje točno u 21:00, a ulaz u prostor preporučujemo na vrijeme kako biste zauzeli željeno mjesto i bez žurbe uronili u atmosferu ljetnog kina.