Protekla noć donijela je dinamična vremenske prilike u velikom dijelu srednje i osobito južne Dalmacije. Osim grmljavinskih pljuskova bilo je tuče, a Orebić je pogodila i pijavica.

Tijekom jutra vrijeme se postupno smirilo, ali je danju usprkos suncu bilo hladnije, uz buru. U mnogim predjelima najviše dnevne temperature zabilježene su prethodne noći.

Dalmacija sredinom noći bilježi izrazito niske temperature zraka, a u mnogim predjelima obale i otoka ovo je najhladnija noć dosadašnjeg dijela jeseni. Nakon što je vjetar na brojnim lokacijama gotovo potpuno utihnuo, stvorili su se povoljni uvjeti za izraženije noćno hlađenje. Temperature su osjetno pale, a hladnoća se posebno osjeća u zaklonjenim predjelima, poljima i kotlinama, gdje se hladan zrak lakše zadržava.

Hladno i na otocima

Zanimljivo je da se vrlo niske temperature bilježe i na pojedinim otocima te uz samu obalu, gdje more u ovo doba godine još uvijek ublažava noćno zahlađenje. Izostanak vjetra dodatno pogoduje padu temperature pa su razlike između pojedinih lokacija prilično izražene. U takvim vremenskim uvjetima već i relativno male razlike u nadmorskoj visini i položaju mogu znatno utjecati na izmjerene vrijednosti.

Ipak, najzanimljiviji podatak stiže s Dinare, gdje je na Sinjalu, najvišem vrhu Hrvatske, zabilježena prva dvoznamenkasta negativna temperatura zraka ove sezone na području Dalmacije. Temperatura se ondje spustila na -10 °C ili niže, što potvrđuje da su u najvišim dalmatinskim planinama već zavladali pravi zimski uvjeti.

Nakon nekoliko razdoblja neuobičajene studenačke topline, posljednja noć pokazuje sasvim drukčije lice kasne jeseni. Mirno vrijeme, slab vjetar i izraženo noćno hlađenje obilježavaju završetak studenoga, a do jutra se na pojedinim lokacijama temperature mogu dodatno sniziti.