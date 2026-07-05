Prvi doping-skandal na Svjetskom prvenstvu: Osam igrača bilo pozitivno

Svjetsko prvenstvo dobilo je prvi doping-slučaj. Čak osmorica reprezentativaca Tunisa bila su pozitivna na zabranjenu tvar klenbuterol, no unatoč tome neće biti suspendirana.

Kako piše The Times, nadležni smatraju da igrači nisu namjerno uzeli zabranjeno sredstvo, već da je ono u njihove organizme dospjelo putem kontaminiranog mesa koje su konzumirali tijekom boravka u Meksiku.

Klenbuterol se nalazi na popisu zabranjenih sredstava Svjetske antidopinške agencije (WADA). Riječ je o lijeku koji se koristi u liječenju astme, ali može potaknuti rast mišićne mase i smanjiti udio masnog tkiva, zbog čega je zabranjen u sportu.

Tuniska reprezentacija tijekom Svjetskog prvenstva bila je smještena u Monterreyu, gdje su već godinama zabilježeni slučajevi mesa kontaminiranog klenbuterolom. U pojedinim dijelovima Meksika ta se tvar i dalje ilegalno koristi u stočarstvu, dok su pravila u SAD-u znatno stroža.

Ovo nije prvi takav slučaj u Meksiku. Na Svjetskom prvenstvu U-17, koje je ondje održano 2011. godine, tragovi klenbuterola pronađeni su kod čak 109 od 208 testiranih igrača. Ni tada nije bilo suspenzija jer je zaključeno da je uzrok bilo kontaminirano meso.

Tunisu je ovo Svjetsko prvenstvo bilo za zaborav i na sportskom planu, izgubili su sve tri utakmice u skupini i završili posljednji u skupini, a pratili su ih i brojni problemi izvan travnjaka.

Izbornik Sabri Lamouchi dobio je otkaz već nakon prvog kola, zamijenio ga je Herve Renard, koji je nakon ispadanja podnio ostavku poslije samo 18 dana na klupi reprezentacije, piše gol.hr.