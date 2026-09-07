Prvi dan škole pamti se cijeli život: Tommy roditeljima prvašića osigurao dan plaćenog dopusta

Tommy i ove godine svojim zaposlenicima čija djeca kreću u prvi razred osnovne škole omogućuje da jedan od najvažnijih dana u životu svoje djece provedu zajedno s njima. Početak nove školske godine poseban je trenutak za svaku obitelj, a osobito za prvašiće koji danas prvi put sjedaju u školske klupe. Uz uzbuđenje zbog novih prijatelja, učitelja i školskih obveza, prvi dan škole donosi i brojne emocije, kako djeci tako i njihovim roditeljima.

Svjesni koliko roditeljska prisutnost znači u takvom trenutku, u Tommyju su i ove godine odlučili svojim zaposlenicima omogućiti da toga dana posao stave u drugi plan.

Svi radnici Tommyja čija djeca u školskoj godini 2026./2027. kreću u prvi razred osnovne škole ostvaruju pravo na jedan dan plaćenog dopusta 7. rujna, na prvi dan nove školske godine. Ovom mjerom Tommy nastavlja praksu koju je uveo prethodnih godina, želeći svojim zaposlenicima omogućiti da bez poslovnih obveza budu uz svoju djecu na početku jednog potpuno novog životnog poglavlja.

„Prvi dan škole jedan je od onih trenutaka koje pamtimo cijeli život. Želimo da naši zaposlenici koji su roditelji prvašića taj dan mogu u potpunosti posvetiti svojoj djeci – ispratiti ih u školu, biti uz njih i zajedno s njima stvoriti prve školske uspomene. Ovom gestom želimo pokazati da briga o našim zaposlenicima podrazumijeva i razumijevanje važnih trenutaka u njihovu privatnom i obiteljskom životu“, poručuju iz Tommyja.

Ljudi u središtu poslovanja

Tommy danas zapošljava preko 4.500 radnika, a kontinuirano ulaganje u zaposlenike jedna je od važnih odrednica poslovne politike kompanije. Uz materijalna prava i različite pogodnosti, važan dio odnosa prema zaposlenicima čine upravo inicijative kojima se nastoji postići bolja ravnoteža između poslovnog i privatnog života.

Dan plaćenog dopusta roditeljima prvašića jedna je od takvih mjera – mala u odnosu na cjelokupno poslovanje kompanije, ali iznimno vrijedna roditelju i djetetu na dan koji se događa samo jednom. Jer sastanci, smjene i poslovne obveze ponavljaju se. Prvi dan prvog razreda – samo jednom.

Tommy svim prvašićima, njihovim roditeljima i obiteljima želi sretan i uspješan početak nove školske godine.