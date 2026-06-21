Prvi dan ljeta obilježen ekološkom akcijom čišćenja podmorja u Starom Trogiru

Prvi dan ljeta, članovi Športsko ribolovno-ekološke udruge Lanterna iz Vinišća okupili su se ispred mjesnog doma i klupskih prostorija kako bi još jednom pokazali koliko zajedništvo, volonterstvo i ljubav prema moru mogu učiniti za očuvanje našeg okoliša.

U ranim jutarnjim satima dva broda isplovila su prema uvali Stari Trogir, jednom od najljepših i najvrjednijih lokaliteta na području općine Marina. Kristalno plavo more, mirno vrijeme i odlični uvjeti za ronjenje bili su idealna kulisa za provedbu ekološke akcije „Čista uvala Stari Trogir“, projekta koji provodi ŠREU Lanterna uz financijsku potporu Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru.

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Nakon pripreme ronilačke opreme i kratkog dogovora o rasporedu aktivnosti, petnaestak ronilaca i volontera, uz pomoć nekoliko članova Podvodno istrazivačke udruge sveučilišta u Splitu i REU Pelagus, započelo je pregled i čišćenje podmorja. Posebna pažnja posvećena je području koje skriva vrijedne ostatke antičke baštine, zbog čega svaka ovakva akcija ima dvostruku vrijednost, štiti prirodu i doprinosi očuvanju kulturno-povijesnog nasljeđa.

Na zadovoljstvo svih sudionika, količina otpada bila je znatno manja nego što se očekivalo. To je pokazatelj da svijest o važnosti očuvanja mora raste te da prethodne ekološke akcije i odgovornije ponašanje posjetitelja daju konkretne rezultate. Ipak, svaki pronađeni komad otpada uklonjen je iz mora kako bi podmorje ostalo što čišće i sigurnije za biljni i životinjski svijet.

Po završetku akcije sudionici su se vratili u Vinišće, gdje je uslijedilo pranje i spremanje ronilačke opreme. Nakon uspješno obavljenog posla svi su se okupili na zajedničkom ručku, koji je bio prilika za odmor, razmjenu iskustava i ugodno druženje. U opuštenoj atmosferi već su se počele rađati nove ideje i planovi za buduće ekološke i ronilačke aktivnosti.

Iz ŠREU Lanterna zahvaljuju svim volonterima, članovima PIK Unist-a i REU Pelagus te svima koji su na bilo koji način pridonijeli uspješnoj provedbi akcije. Posebnu zahvalu upućuju Hrvatskom savezu za sportski ribolov na moru na financijskoj potpori koja je omogućila provedbu projekta.

Briga o moru ne završava jednom akcijom. Ona se nastavlja svakim odgovornim postupkom pojedinca, svakim novim volonterom i svakim zajedničkim izlaskom na more. Upravo zato ŠREU Lanterna nastavlja svoje aktivnosti s istim ciljem očuvati ljepotu i bogatstvo našega podmorja za generacije koje dolaze.