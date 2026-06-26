Prvi časnik palube s katamarana Krilo Eclipse pušten na slobodu

Prvi časnik palube s katamarana Krilo Eclipse, 33-godišnjak osumnjičen za tešku pomorsku nesreću kod Splitskih vrata u kojoj su živote izgubile četiri osobe, pušten je danas na slobodu!

Proteklih osam dana ispitani su svi svjedoci s katamarana na kojem je plovio osumnjičeni I.B., zapovjednik, kormilar i četiri druga pomorca, pa su tako prestale postojati zakonske osnove za njegovim zadržavanjem u istražnom zatvoru na Bilicama. Pomorac je osumnjičen za kazneno djelo protiv sigurnosti prometa ugrožavanje posebnih vrsta prometa sa smrtnom posljedicom, za što je moguće izreći kaznu zatvora od tri do 15 godina.

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Bio mu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, a kako su ispitani svi očevici s 'njegovog' plovila na koje je eventualno mogao utjecati, tako su prestali postojati zakonski uvjeti za njegovim daljnjim boravkom iza rešetaka.

Tragedija se dogodila u nedjelju 14. lipnja oko 11,30 sati blizu Splitskih vrata: katamaran je plovio iz Splita prema Hvaru te se plovidbena ruta križala s jedrilicom koja je imala razvijena jedra i koja se kretala iz Trogira prema Splitskim vratima. Prema dosadašnjim informacijama, katamaran je plovio brzinom od najmanje 32 čvora, nije mu radio radar ni neki drugi sustavi za sigurnost prometa, a na komandnom mostu je u trenutku sraza bio prvi časnik palube i kormilar. Na jedrilici se nalazilo osam čeških državljana, plovilom nije upravljao skiper nego jedan od muškaraca, a u strašnom naletu katamarana dugog 56 metara koji je prevozio 118 putnika u trenutku su izgubljena četiri života, putnika na jedrilici.

Istraga cijelog slučaja, jedne od najtežih pomorskih nesreća se nastavlja.