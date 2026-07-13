Prvenstvo svita u balunu na skalini vraća se na Jadran: Spektakl podno Sustipana ponovno okuplja najbolje ekipe i navijače

Jedan od najposebnijih malonogometnih turnira u Hrvatskoj vraća se ovog ljeta na kultnu lokaciju – legendarnu plažu Jadran podno Sustipana. 'Prvenstvo svita u balunu na skalini' počinje 3. kolovoza, a organizatori najavljuju još veći spektakl, rekordan broj ekipa i nezaboravnu atmosferu.

Turnir koji je u prethodnim godinama prerastao u pravi splitski i dalmatinski fenomen poseban je po svemu – od jedinstvenog načina igranja na skalini, specifičnih pravila pa sve do atraktivnog igrališta uz more na bazenima Jadrana. Upravo ta kombinacija sporta, tradicije i splitskog štiha učinila ga je događajem kakvog, poručuju organizatori, nema nigdje u svijetu.

Utakmice ovog turnira posljednjih su godina privlačile velik broj gledatelja, a tribine su bile ispunjene do posljednjeg mjesta. Organizatori i ove godine očekuju veliki interes ekipa i publike, posebno uz činjenicu da je zaštitno lice turnira i jedan od najvećih promotora ove lokacije – Marko Livaja, koji svoje slobodno vrijeme često provodi upravo na plaži Jadran i kultnom terenu na skalini.

Ovogodišnja novost je da će po prvi put sve ekipe biti ravnopravno raspoređene u ždrijebu jer nema nositelja. Izvlačenje parova održat će se 2. kolovoza u 19:50 sati na Skalini, a nakon tog trenutka prijave više neće biti moguće.

Turnir se igra u više kategorija:

Djeca:

U10 (rođeni do kraja 2015. godine)

U13 (rođeni do kraja 2013. godine)

U15 (rođeni do kraja 2011. godine)

Mladi:

mjesto – 2.000 eura mjesto – 1.000 eura mjesto – 500 eura mjesto – 300 eura

Veterani:

mjesto – 500 eura mjesto – 300 eura mjesto – 200 eura mjesto – 100 eura





Osigurani su i pehari za najbolje igrače i najbolje strijelce u svim kategorijama.

Kotizacija za ekipe iznosi 50 eura, dok je za dječje kategorije sudjelovanje besplatno. Rok za uplatu kotizacije je do samog izvlačenja parova.

Prijave ekipa moguće su na broj mobitela 097 665 9338.

Uz more, podno Sustipana i uz jedinstvenu splitsku atmosferu, 'Prvenstvo svita u balunu na skalinI' i ove godine obećava nogometni događaj koji se ne propušta.