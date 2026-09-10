Prve snimke požara sa samog Brača: Vatra se vrlo brzo širi, ali s mora stiže ono čemu se svi nadaju

Donosimo prve snimke požara koji je kasno u četvrtak navečer izbio na otoku Braču. Kako smo ranije objavili, prema prvim i neslužbenim informacijama gori na području između Ložišća i Dračevice, a vatra se u vrlo kratkom vremenu vidljivo proširila. Na području puše jugo s jakim udarima, što dodatno otežava situaciju.

U trenutku izbijanja požara bilo je vedro

Prema prvim informacijama kojima raspolažemo, nastanak požara ne povezuje se s grmljavinskim nevremenom odnosno udarom munje. Naime, u trenutku kada je požar izbio na tom dijelu Brača bilo je vedro.

Situacija se, međutim, vrlo brzo mijenja i kada je riječ o vremenu. Dalmaciju zahvaća nestabilnost, a DHMZ je za ovo razdoblje najavio kišu i pljuskove s grmljavinom, lokalno i izraženije.

Kiša već stigla do Milne

Dok se vatrena fronta širi Bračem, grmljavinsko nevrijeme zahvatilo je dijelove susjedne Šolte, a prve kišne kapi stigle su i do Milne na zapadu Brača.

To bi mogla biti vrlo dobra vijest za požarište. Prema trenutačnom kretanju oborinskog sustava, nastavi li se kretati dosadašnjim tempom, kiša bi područje požara mogla zahvatiti tijekom sljedećih sat vremena.

Ranije večeras radarska snimka pokazivala je oborinski sustav između Šolte i Visa koji se postupno približavao Braču.

Situaciju pratimo i donosimo nove informacije čim budu dostupne.