PRVE JAHTE UPLOVILE U SPLIT: Zapadna obala spremna za CROYA Yacht Charter Show 2026.

Splitska Zapadna obala ovog je vikenda u potpunosti u znaku intenzivnih priprema za početak trećeg po redu CROYA Yacht Charter Showa. Prvi luksuzni brodovi i impresivne jahte već su uplovile i zauzele svoje vezove, označavajući tako uvod u četverodnevni poslovni događaj koji od 28. rujna do 1. listopada i ove godine pretvara Split u nezaobilazno središte međunarodnog jahting čartera na Mediteranu.

Treće izdanje sajma, koje organizira udruga Croatian Yachting Association (CRO.Y.A.) pod pokroviteljstvom Ministarstva turizma i sporta RH, predstavlja najsveobuhvatniji pregled ponude luksuznog nautičkog turizma na Jadranu. Zbog iznimnog interesa inozemnih partnera, trajanje sajma ove je godine produženo s tri na četiri dana kako bi sudionici imali dovoljno vremena za sve poslovne susrete i detaljan pregled flote.

Tijekom narednih dana u Split je svoj dolazak već potvrdilo oko 250 vodećih čarter brokera i agenata iz više od 16 zemalja svijeta, koji u Split dolaze s ciljem ugovaranja novih poslova i upoznavanja hrvatske ponude. Na moru će ih dočekati flota od 36 luksuznih brodova i jahti s vrhunskim posadama, dok će na kopnu svoje proizvode i usluge predstaviti preko 15 domaćih izlagača i poduzetnika koji čine neizostavan dio logistike i infrastrukture ove snažne industrije.

Povodom dolaska prvih brodova i početka sajma potpredsjednica udruge CRO.Y.A. Maja Ban, istaknula je važnost ovog događaja za pozicioniranje Hrvatske na svjetskoj nautičkoj karti:

"Zapadna obala već danas izgleda impresivno i s ponosom možemo reći da je sve spremno za dosad programski i sadržajno najbogatije izdanje CROYA Yacht Charter Showa. Dolazak charter brokera nekih od najvećih svjetskih charter agencija u Split, potvrđuje da Hrvatska više nije samo predivna kulisa za plovidbu, već destinacija koja nudi cjelovitu i 'premium' uslugu na visokoj razini. Naš je cilj povezati domaće i strane vlasnike plovila i poduzetnike s ključnim ljudima koji odlučuju o globalnom bookingu te zajedno graditi najviše standarde luksuznog nautičkog turizma na Jadranu."

Službeno otvorenje sajma predviđeno je sutra u 11 i 30 sati na Zapadnoj obali, nakon čega započinje i bogat prateći program - od stručnih predavanja za kapetane i agente, do natjecanja posada u pripremanju koktela, dekoriranju stolova, ali i kuhanju u kojem će snage odmjeriti brodski chefovi.

Svojim održavanjem na Zapadnoj obali, CROYA već treću godinu za redom predstavlja ne samo Split, nego Dalmaciju i Hrvatsku kao charter destinaciju. Kroz događanja tijekom sajma te studijska putovanja po njegovom završetku, međunarodni charter brokeri imat će priliku upoznati iz prve ruke hrvatsku obalu, kulturu i gastronomiju kako bi iskustvo destinacije mogli prenijeti svojim klijentima i još kvalitetnije predstaviti charter u Hrvatskoj.