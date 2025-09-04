Prvašići od ponedjeljka sudjeluju u prometu: Vozači, povećajte oprez i usporite ispred škola

U ponedjeljak kreće nova školska godina i veći broj djece, najčešće u svojstvu pješaka, će sudjelovati u prometu radi čega je potrebno da ostali sudionici povećaju oprez, posebno u zoni škola. Posebnu pozornost potrebno je usmjeriti na učenike prvih razreda osnovnih škola, od kojih većina po prvi put samostalno sudjeluje u prometu.

S početkom nove školske godine u cilju povećanja razine sigurnosti djece, ali i svih ostalih sudionika u prometu, na području čitave Hrvatske, pa tako i Splitsko-dalmatinske županije, provodi se akcija „Poštujte naše znakove“, tijekom koje će policijski službenici:

svakoga dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno-preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Temeljna zadaća policijskih službenika, koji će obavljati nadzor nad odvijanjem prometa, a po potrebi i upravljati prometom, je omogućiti siguran prijelaz djece preko kolnika.

poduzimati sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim vozačima, odnosno prema vozačima koji ne poštuju prednost prolaska pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Jednako tako, policijski službenici će sankcionirati i sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila u zonama škola,

pojačano će kontrolirati brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola radi represivnog djelovanja na vozače koji ne poštuju ograničenja brzine.

U vrijeme trajanja akcije u zonama škola radit će i pripadnici prometne jedinice mladeži.

Sigurnost djece u prometu briga je i odgovornost svih nas, stoga očekujemo da će svi sudionici u prometu svojim odgovornim ponašanjem pridonijeti uspjehu ove akcije.

"Pozivamo sve vozače na poštivanje prometnih propisa i opreznu vožnju, naročito u područjima oko škola i vrtića.

Pozivamo roditelje djece koja ove godine kreću u prvi razred da prije početka škole odaberu najsigurniji put do škole i uvježbaju s djetetom sigurno kretanje po njemu, da im ukažu na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu, pokažu djetetu sigurno prelaženje kolnika preko pješačkog prijelaza, te da vlastitim primjerom pokažu djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkraći) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje po njemu vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu,

Apeliramo na roditelje koji dovoze djecu u školu, da to čine na propisan način, da djecu obvezno voze na stražnjim sjedalima i pri tom koriste sigurnosne pojaseve, da vozila parkiraju tako da ne ugrožavaju drugu djecu i da prilikom prijelaza ceste koriste obilježene pješačke prijelaze", apeliraju iz splitske policije.

Osnovni razlozi zašto su djeca ugrožena kategorija sudionika u prometu

nižeg su rasta što im onemogućuje dobru preglednost prometne situacije,

vidno polje im je ograničeno,

zbog nižeg rasta teže su uočljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima,

smanjena im je sposobnost točne procjene brzine kojom se kreću vozila, kao i njihove udaljenosti,

nije im u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanja u prometu,

često reagiraju impulzivno zbog zaigranosti,

nemaju još u potpunosti razvijen osjećaj za procjenu opasnosti.

Savjeti vozačima

podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km/h,

ne parkirajte nepropisno u zonama škola,

povećajte pozornost u blizini škola,

vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno znaju prometne propise,

poštujte znakove policajaca, pripadnika prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica,

zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste

Savjeti djeci

za kretanje koristite samo nogostup,

cestu prelazite samo preko obilježenog pješačkog prijelaza – „zebre“,

na mjestima gdje je semafor, preko ceste prelazite samo na znak zelenog svjetla na semaforu,

obvezno provjerite ima li nailazećih vozila i tek tada stupite na kolnik,

ako vozila neprekidno prolaze, pričekajte da se neko od njih zaustavi i vozač vam rukom pokaže da možete sigurno prijeći cestu

Više informacija Akcija Ministarstva unutarnjih poslova „POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE“ u 2025./2026. školskoj godini.