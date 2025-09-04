Prvašići od ponedjeljka sudjeluju u prometu: Vozači, povećajte oprez i usporite ispred škola

U ponedjeljak kreće nova školska godina i veći broj djece, najčešće u svojstvu pješaka, će sudjelovati u prometu radi čega je potrebno da ostali sudionici povećaju oprez, posebno u zoni škola. Posebnu pozornost potrebno je usmjeriti na učenike prvih razreda osnovnih škola, od kojih većina po prvi put samostalno sudjeluje u prometu.
S početkom nove školske godine u cilju povećanja razine sigurnosti djece, ali i svih ostalih sudionika u prometu, na području čitave Hrvatske, pa tako i Splitsko-dalmatinske županije, provodi se akcija „Poštujte naše znakove“, tijekom koje će policijski službenici:
- svakoga dana, posebice u vrijeme početka i završetka nastave, pojačano operativno-preventivno nadzirati prilazne ceste, ulice i raskrižja u blizini škola, radi nesmetanog i što sigurnijeg dolaska i odlaska djece u i iz škole. Temeljna zadaća policijskih službenika, koji će obavljati nadzor nad odvijanjem prometa, a po potrebi i upravljati prometom, je omogućiti siguran prijelaz djece preko kolnika.
- poduzimati sve zakonom propisane mjere prema nediscipliniranim vozačima, odnosno prema vozačima koji ne poštuju prednost prolaska pješaka na obilježenom pješačkom prijelazu. Jednako tako, policijski službenici će sankcionirati i sva nepropisno parkirana i zaustavljena vozila u zonama škola,
- pojačano će kontrolirati brzine kretanja vozila na prometnicama u zonama škola radi represivnog djelovanja na vozače koji ne poštuju ograničenja brzine.
U vrijeme trajanja akcije u zonama škola radit će i pripadnici prometne jedinice mladeži.
Sigurnost djece u prometu briga je i odgovornost svih nas, stoga očekujemo da će svi sudionici u prometu svojim odgovornim ponašanjem pridonijeti uspjehu ove akcije.
"Pozivamo sve vozače na poštivanje prometnih propisa i opreznu vožnju, naročito u područjima oko škola i vrtića.
Pozivamo roditelje djece koja ove godine kreću u prvi razred da prije početka škole odaberu najsigurniji put do škole i uvježbaju s djetetom sigurno kretanje po njemu, da im ukažu na negativne, ali i pozitivne primjere ponašanja u prometu, pokažu djetetu sigurno prelaženje kolnika preko pješačkog prijelaza, te da vlastitim primjerom pokažu djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu odaberite najsigurniji put (ne nužno i najkraći) i uvježbavajte s djetetom sigurno kretanje po njemu vlastitim primjerom pokažite djetetu kako se treba ispravno ponašati u prometu,
Apeliramo na roditelje koji dovoze djecu u školu, da to čine na propisan način, da djecu obvezno voze na stražnjim sjedalima i pri tom koriste sigurnosne pojaseve, da vozila parkiraju tako da ne ugrožavaju drugu djecu i da prilikom prijelaza ceste koriste obilježene pješačke prijelaze", apeliraju iz splitske policije.
Osnovni razlozi zašto su djeca ugrožena kategorija sudionika u prometu
- nižeg su rasta što im onemogućuje dobru preglednost prometne situacije,
- vidno polje im je ograničeno,
- zbog nižeg rasta teže su uočljivi ostalim sudionicima u prometu, osobito vozačima,
- smanjena im je sposobnost točne procjene brzine kojom se kreću vozila, kao i njihove udaljenosti,
- nije im u potpunosti razvijena sposobnost usmjeravanja pozornosti na zbivanja u prometu,
- često reagiraju impulzivno zbog zaigranosti,
- nemaju još u potpunosti razvijen osjećaj za procjenu opasnosti.
Savjeti vozačima
- podsjećamo da je u zonama svih osnovnih škola brzina kretanja vozila ograničena na 40 km/h,
- ne parkirajte nepropisno u zonama škola,
- povećajte pozornost u blizini škola,
- vodite računa da djeca ne znaju ili nedovoljno znaju prometne propise,
- poštujte znakove policajaca, pripadnika prometnih jedinica mladeži ili školskih prometnih jedinica,
- zaustavite vozilo i djeci dajte znak rukom da mogu sigurno preko ceste
Savjeti djeci
- za kretanje koristite samo nogostup,
- cestu prelazite samo preko obilježenog pješačkog prijelaza – „zebre“,
- na mjestima gdje je semafor, preko ceste prelazite samo na znak zelenog svjetla na semaforu,
- obvezno provjerite ima li nailazećih vozila i tek tada stupite na kolnik,
- ako vozila neprekidno prolaze, pričekajte da se neko od njih zaustavi i vozač vam rukom pokaže da možete sigurno prijeći cestu
Više informacija Akcija Ministarstva unutarnjih poslova „POŠTUJTE NAŠE ZNAKOVE“ u 2025./2026. školskoj godini.