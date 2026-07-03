Prva večer odluke na Omiškom festivalu: Klapama Okruk i Liron najviše ocjene

U Omišu je sinoć održana prva izborna večer što znači da je počelo uzbudljivo putovanje prema najvrjednijim priznanjima u klapskom svijetu – štitovima i leutima.

Na prvoj večeri odluke nastupilo je osam klapa, a stručni žiri, u sastavu Zvonko Gilić, dr. sc. Blaženko Juračić, Damir Lasan, mag. mus. Antonela Burić i Branko Tomić, imao je nezavidan zadatak.

Nakon otvaranja natjecateljskog dijela 60. Omiškog festivala, na vrhu ljestvice smjestile su se muška klapa Okruk iz Okruga Donjeg te ženska klapa Liron iz Mostara. Obje su dobile po 45,5 bodova.

„Nisam očekivao toliko dobar rezultat, jer nikad se ne zna. Uvijek bude treme, zbog neke nijanse se dogodi da ocjena padne, ali smo večeras uživali pjevati i to je to“, otkriva recept uspjeha Emanuel Spaija iz klape Okruk.

Da pozornica podno Mirabele testira živce, potvrđuje i Monika Josipović Zelenika iz klape Liron.

„Sve ovisi o tom jednom momentu, o osjećaju na bini. Mi smo ovaj put imale stvarno dobar osjećaj i to se vidi po ocjenama. Nama je ovo treći put na Omišu. Moram priznati da je bila prisutna doza treme, ipak je ovo jubilarni 60. Festival, ali smo uspjele ostati smirenije nego prethodnih godina.“

Drugo mjesto sinoć su, opet s jednakim brojem bodova, podijelile ženska klapa Kurjože iz Podstrane te muška Dalmari iz Maribora. Zbrojna ocjena njihovih nastupa iznosila je 44,9. U stopu ih prate klape Batuda (m) iz Dugog Rata, Podvorje (m) iz Kaštel Sućurca, dugopoljska Merla (ž) te Tamarin (ž) iz Solina.

Ovi rezultati još uvijek ništa ne jamče jer će finalisti biti poznati tek nakon treće Izborne večeri. Naime, u veliku završnicu ući će 10 najbolje ocjenjenih muških i isto toliko ženskih klapa, nakon što se podvuče crta pod polufinalne nastupe svih sudionika.

Elitno klapsko natjecanje nastavlja se već večeras na Trgu Stjepana Radića, kada će rezultate mukotrpnih priprema predstaviti još 11 klapa – Banderija, Zvizdan, Mriža, Sorelo, Kaše, Skalin, Kapric, Priženca, Divna, Krunik i Pharia. Za kormilom i ove uzbudljive festivalske večeri biti će voditeljica Edita Lučić Jelić.