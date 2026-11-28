Konac namotan na drvene batiće lepoglavske čipkarice isprepliću rukom, stvarajući motive koji su nekoć krasili narodnu nošnju. Njihova čipka, prepoznatljiva po umijeću koje se u tom zagorskom kraju prenosi generacijama, sada je zaštićena u cijeloj Europskoj uniji. Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) 13. studenoga objavio je odluku o upisu naziva „Lepoglavska čipka“ u europski registar, a zaštita vrijedi od 30. rujna 2026. godine.

"Čipkaricama pripada najveća zahvala!"

Na europsku se zaštitu osvrnuo i Hrvoje Kovač, voditelj ureda zastupnika u Europskom parlamentu, koji je istaknuo ulogu žena koje su sačuvale lepoglavsko čipkarstvo.

"Sjajne vijesti za Lepoglavu! Naša lepoglavska čipka postala je prvi hrvatski obrtnički ili industrijski proizvod sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla na razini Europske unije!

Nakon nacionalne zaštite 2008. i uvrštenja na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva 2009. godine, ovo je još jedno veliko međunarodno priznanje našoj tradiciji, identitetu i kulturnoj baštini.

No, iza ovog uspjeha prije svega stoje generacije vrijednih lepoglavskih čipkarica. Njihove vješte ruke, strpljenje, ljubav i predanost sačuvale su umijeće koje se stoljećima prenosi s generacije na generaciju.

Njima pripada najveća zahvala", istaknuo je Kovač.

Dodao je da je važno podržavati rad čipkarica i poticati mlade da nauče izrađivati čipku kako bi se tradicija nastavila.

"Kulturna baština nije samo uspomena na prošlost. Ona je dio našeg identiteta, vrijednost koju možemo razvijati i prilika za budućnost našega grada. Zato je važno čuvati znanje naših čipkarica, podržavati njihov rad i poticati mlade da nastave ovu jedinstvenu tradiciju.

Nova europska zaštita potvrđuje autentičnost naše čipke i štiti je od imitacija i zlouporabe naziva.

Mali grad, velika baština. I još jedan veliki razlog za ponos na našu Lepoglavu", naglasio je.

Što zaštita znači za čipkarice i kupce?

Da bi se čipka mogla prodavati pod nazivom „Lepoglavska čipka“, mora biti izrađena na utvrđenom zemljopisnom području i ispunjavati uvjete iz specifikacije proizvoda. Kupcima oznaka jamči podrijetlo i propisani način izrade, a proizvođačima daje pravnu zaštitu od imitacija i zlouporabe naziva u svim državama članicama. Lepoglavska čipka u Hrvatskoj je imala oznaku izvornosti još od 2008. godine.

Europski sustav zaštite oznaka zemljopisnog podrijetla za obrtničke i industrijske proizvode primjenjuje se od prosinca 2025. godine. Prva registracija u tom sustavu pripala je francuskom porculanu iz Limogesa, a Lepoglavska čipka prva je hrvatska oznaka upisana u registar.

Od Lepoglave do Paga i Hvara

Lepoglavsko čipkarstvo međunarodno je prepoznato još 2009. godine, kada je UNESCO na Reprezentativni popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva upisao čipkarstvo u Hrvatskoj.

Upis obuhvaća tri tradicije.

U Lepoglavi se čipka izrađuje na batiće, na Pagu iglom, a u gradu Hvaru benediktinke je izrađuju od niti agave.

Lepoglavske čipkarice nekoć su svojim radom ukrašavale odjeću i prodajom čipke pridonosile kućnom budžetu. Njihovo se umijeće i danas može vidjeti na Međunarodnom festivalu čipke u Lepoglavi, a naziv pod kojim se njihova čipka prodaje sada je zaštićen diljem Europske unije.

"Mora živjeti u rukama novih generacija"

Na europsku zaštitu još se jednom osvrnuo Hrvoje Kovač koji je zahvalio čipkaricama na očuvanju tradicije i pozvao na ponovno pokretanje programa obrazovanja za izradu lepoglavske čipke.

"Zaštititi čipku nije isto što i osigurati njezinu budućnost.

Zato se zalažem za ponovno pokretanje programa obrazovanja za izradu lepoglavske čipke, svojevrsne lepoglavske čipkarske škole, sustavno uključivanje novih generacija, vrednovanje rada čipkarica te stvaranje uvjeta za ekonomsku i dugoročnu održivost čipkarstva.

Čipka ne smije živjeti samo u vitrinama, na izložbama i festivalima. Mora živjeti u rukama novih generacija", naglasio je te još jednom zahvalio svim čipkaricama.

"Hvala svim našim čipkaricama što desetljećima čuvaju ono po čemu je Lepoglava posebna, prepoznatljiva i cijenjena diljem svijeta".