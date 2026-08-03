Prva Sinjska glazbena noć okupila brojne glazbenike: Alkarski dvori vratili se u zlatno doba rock and rolla

U Alkarskim dvorima u Sinju u nedjelju, 2. kolovoza, prvi put je održana Sinjska glazbena noć, koja je okupila niz sinjskih glazbenika i publiku povela kroz glazbu sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog stoljeća.

Publika je tijekom večeri mogla čuti rock and roll, country i blues, a na pozornici su se ponovno okupili i sinjski glazbenici koji su nekada zajedno nastupali na sinjskim plesnjacima.

Među njima su bili maestro Mojimir Čačija na gitari i vokalu, Nikola Čović, dugogodišnji bubnjar i dobošar na Sinjskoj alki, te pjevačica Inga Romac Šarić.

Poseban dio večeri pripao je i mladim glazbenicima. Nastupila je Ameli Dinarina Šimić, koja je ove godine sudjelovala na San Remu i osvojila treće mjesto. Kako navode iz Turističke zajednice grada Sinja, Inga Romac Šarić na poznatom je festivalu nastupila još kao 14-godišnja djevojčica.

Gost iznenađenja bio je mladi pjevač Marko Stanić, koji je s Ameli ranije nastupao u brojnim televizijskim glazbenim emisijama i natjecanjima.

Na početku programa okupljene je pozdravio sinjski gradonačelnik Miro Bulj, dok je program moderirao prof. Branimir Romac. Među uzvanicima je bila i predsjednica Gradskog vijeća Marija Gaurina, a direktorica Turističke zajednice grada Sinja Monika Vrgoč uručila je znakove zahvale sudionicima prve Sinjske glazbene noći.

Sinjsku glazbenu noć organizirala je Turistička zajednica grada Sinja u sklopu programa Dani Alke i Velike Gospe 2026., uz potporu Turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Grada Sinja i Hrvatske turističke zajednice.