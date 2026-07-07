Prva pop-misa na svijetu stiže u Klis – jedinstveni glazbeno-scenski događaj na Trgu Megdan

U srijedu 8.7.2026. s početkom u 21 sat, na Trgu Megdan u Klisu, publika će imati priliku doživjeti jedinstveni glazbeno-scenski spektakl – prvu pop-misu na svijetu, autorski projekt Tončija Huljića i sastava Madre Badessa.

Riječ je o originalnom djelu nastalom po svim postulatima liturgijske mise, koje na poseban način spaja elemente kršćanskog obreda s mjuziklom i prepoznatljivim mediteranskim pop izričajem. Ovaj inovativni projekt donosi snažnu glazbenu i umjetničku priču koja je već izazvala velik interes publike.

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Pozivamo sve ljubitelje glazbe, kulture i jedinstvenih umjetničkih događanja da nam se pridruže sutra u 21 sat, u Klisu i dožive večer za pamćenje.

Ulaz na koncert je besplatan.