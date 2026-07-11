Prva noć Ultre: Hitna intervenirala 50 puta, četvero završilo u bolnici

Prva večer Ultra Europe festivala u Splitu protekla je bez težih zdravstvenih incidenata, ali uz očekivano velik broj intervencija hitne medicinske službe. Tijekom noći medicinski timovi intervenirali su ukupno 50 puta, a četiri osobe morale su biti prevezene u bolnicu na daljnju obradu.

Dvije osobe upućene su na hitni kirurški prijem zbog ozljeda zadobivenih pri padovima. Još dvije prevezene su na hitni interni prijem, jedna zbog prekomjerne konzumacije alkohola, a druga zbog uzimanja stimulansa.

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- Tijekom noći imali smo točno 50 intervencija koje je odradila hitna medicinska služba iz Splita. Od toga smo četiri osobe prevezli u bolnicu na daljnju obradu. Dvije su upućene na hitni kirurški prijem zbog padova, a dvije na interni prijem, jedna zbog prekomjerne konzumacije alkohola, a druga zbog stimulansa – kazali su nam iz hitne medicinske službe.

"Ne izlazimo često iz baze pa je teško dati preciznu procjenu"

Ukupno je zabilježeno 12 slučajeva intoksikacije, no samo su dvije osobe zbog toga trebale dodatnu bolničku obradu.

- Ostalo su bila različita bolna stanja, slabost i umor, povišena razina glukoze, a imali smo i slučaj hipoglikemije te jedan astmatski napad. Sve je bilo u okvirima očekivanoga – naveli su.

Iz hitne službe objašnjavaju da se između 40 i 50 intervencija tijekom jedne festivalske večeri smatra očekivanim brojem s obzirom na veličinu događaja i broj okupljenih posjetitelja.

- Navikli smo na ovakvu situaciju. Ovo je već 12. godina da hitna medicinska služba osigurava ovaj događaj, tako da je broj intervencija otprilike u skladu s očekivanjima – poručili su.

Na pitanje je li ove godine na festivalu manje posjetitelja, odgovorili su kako je to teško procijeniti iz baze u kojoj su smješteni medicinski timovi.

- Ne izlazimo često iz baze pa je teško dati preciznu procjenu. Prema našem dojmu i broju ljudi koji prolaze pokraj nas, čini se da ih je nešto manje, ali oni koji se nalaze u središtu događanja to će moći bolje procijeniti – zaključili su.