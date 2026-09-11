PRVA KIŠA, A KAŠTELA OPET POD VODOM Poplavljeni kafići, restoran i kuće, bujica nosila sve pred sobom

Dugo iščekivana kiša, koja nije pala cijelo ljeto, jutros je u Kaštelima opet napravila probleme. Grmljavinsko nevrijeme koje se jutros sručilo na Kaštela, potopilo je mnoge ulice, a najveći problem, ponovno je na dijelu rive u Kaštel Novom. Tu su poplavili ugostiteljski objekti i neke obiteljske kuće.

- Ovo više nije normalno, pala je prva kiša i nama je potopljena štrada i dio prostorija. Kafić i restoran su poplavljeni. Šahte začepljene, koje se nisu čistile, premda će iz Vlastitog pogona reći kako se šahte redovno čiste, ali odgovorno tvrdim da se ne čiste. Ponovno nam je vratilo i fekalije, sve se to izlilo na ulicu. Zvali smo vatrogasce, a oni nam kažu da nisu nadležni da nam saperu ulicu. Što da vam više kažem? Prva kiša napravi poplavu, što će tek bit kasnije, priča nam ogorčena Novljanka.

U obližnjem kafiću zatekli smo vlasnike kako izbacuju vodu i ogorčeno komentiraju: "Pa do kad ćemo ovo morati trpjeti".

Poplavljen je cijeli kafić i restoran pored, a niz ulicu se slijeva bujica oborinskih voda. Pojedini stanovnici stare gradske jezgre ne mogu izaći niti pristupiti svojim domovima.

Ovo je područje rive u Kaštel Novom, koje očekuje potpunu rekonstrukciju koja bi uklonila poplavljanje obližnjih kuća i objekata. Kad će se rekonstrukcija dogoditi - ostaje nam za vidjeti.