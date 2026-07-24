Prva inkluzivna projekcija u Ljetnom kinu Bačvice!

Prva projekcija održava se u subotu, 25. srpnja u 21h, a prikazuje se višestruko nagrađeni obiteljski film Pixie, redatelja Krzysztofa Komandera. Ovaj igrani dječji film u inkluzivnom formatu dostupan je gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama, a opremljen je prijevodom na hrvatski znakovni jezik, inkluzivnim titlovima te audiodeskripcijom za koju će u kinu biti dostupni uređaji. Ovakvo prikazivanje filma omogućuje njegovu dostupnost svima!

Za ovu projekciju Ljetno kino Bačvice udružilo se i s Hrvatskim deflimpijskim odborom koji u Splitu organizira Sportski kamp jednakih prilika te će projekciju posjetiti stotinjak polaznika kampa. Ovaj kamp namijenjen je djeci i mladima s oštećenjem sluha u dobi od 10 do 18 godina, a tijekom pet dana održavanja spaja vrhunski sportski rad, edukaciju, osobni razvoj i druženje u poticajnom inkluzivnom okruženju.

"Pixie" je dirljiva i uzbudljiva avantura za sve uzraste, donosi priču o 11-godišnjoj Haniji koja se doselila u novi grad, nema prijatelja, a činjenica da vjeruje u vile nikako ne pomaže da je vršnjaci prihvate. Kad joj djevojke iz razreda oduzmu privjesak koji je neprocjenjiva obiteljska uspomena, Hania ga odlučuje vratiti pod svaku cijenu, a da bi u tome uspjela, mora dokazati da vile doista postoje. U toj misiji joj pomaže školski autsajder i mladi izumitelj Michal, zahvaljujući kome će Hania shvatiti da se prava magija krije u prijateljstvu.

Ulaznice po promotivnoj cijeni od 5 eura dostupne su na www.kinomediteran.hr

U nedjelju, 26. srpnja isti film prikazat će se i u Supetru, dok će u kolovozu publika imati priliku pogledati i nagrađivani hrvatski film "Koke" u inkluzivnoj verziji. Ovom suradnjom Kino Mediteran postaje dio inkluzivne mreže kina koji svoje sadržaje čine pristupačnim gluhim i nagluhim te slijepim i slabovidnim osobama, stvarajući prilike za inkluzivnije društvo u cjelini.