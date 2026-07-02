Prva hrvatska missica navija za Vatrene u Torontu: "Svi ovdje navijamo za Hrvatsku, vidimo se u Splitu na proslavi"

I prva hrvatska missica navija za Hrvatsku u Torontu. Da, dragi čitatelji, koliko god vam to sada bilo čudno i koliko god njezino ime bilo relativno nepoznato u današnje vrijeme influencerica i modelinga, Hrvati su te 1990. godine jedva dočekali svoju državu, pa su požurili birati i Miss Hrvatske. Sve je vodio pokojni modni kreator Rikard Gumzej, a gdje drugdje nego u Splitu, u kasno ljeto 1990. godine. Na priredbu u hotelu "Marjan" tada se nekako ušuljao i autor ovih redaka, tada devetnaestogodišnjak.

I pustimo sada što to nije bilo baš "Miss Croatia for Miss of the World" i što pobjednica nije išla ni na jedno daljnje natjecanje. I hrvatska nogometna reprezentacija igrala je tada, dok još nismo bili međunarodno priznati, onu povijesnu utakmicu sa SAD-om, kojom se danas itekako dičimo, baš kao i prvim "vatrenim" golom Aljoše Asanovića. Tako smo imali i Miss – tada mladu kanadsku Hrvaticu imotskih korijena, Mary Ćapin.

Živjela je u Splitu i predavala u školi na Pujankama

Mary je neko vrijeme ostala živjeti u Splitu, a predavala je i u Osnovnoj školi "Pujanke", u sklopu pilot-projekta nastave na engleskom jeziku. Bila je to odlična ideja za to doba, inventivna i ispred svog vremena, tadašnjeg ravnatelja Borisa Vidovića. Iz Zagreba je tada doletjela i najpopularnija, još uvijek nenadmašna hrvatska televizijska voditeljica i novinarka Mirna Berend, kako bi napravila prilog o Mary i školi "Pujanke" za tada vrlo gledanu emisiju "Nedjeljno popodne".

Danas živi u Torontu, ali Hrvatsku nije zaboravila

Danas je Mary u Torontu, poslovna žena i daleko od svijeta mode. No, ona je i dalje dio tamošnje brojne hrvatske zajednice, koja nikada nije zaboravila svoje istinsko hrvatstvo i Domovinu. Tako će biti i noćas protiv Portugala, kao i u prethodne tri utakmice. Srca kanadskih Hrvata kucat će za njihove "Vatrene", što Mary ovih dana redovito objavljuje i na svom Facebook profilu.

"Pozdrav Dražen, svi ovdje navijamo za Hrvatsku, a mi se vidimo krajem mjeseca u Splitu, da to proslavimo."

Naravno, Mary, proslavit ćemo. Daj Bože – Hrvatsku, svjetskog prvaka!