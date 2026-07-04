Prva godina programa transplantacije bubrega u KBC-u Split: Uspješno izvedeno 16 transplantacija

Prva godina programa transplantacije bubrega u Kliničkom bolničkom centru Split ostat će upisana kao jedno od najvažnijih razdoblja u novijoj povijesti splitske bolnice. Nakon višegodišnjih priprema, ulaganja u prostor i opremute edukacije djelatnika KBC Split je 4. srpnja 2025. godine izveo prvu transplantaciju bubrega i time postao najmlađi transplantacijski centar u Hrvatskoj.

U proteklih godinu dana multidisciplinarni stručni tim kojeg čine urolozi, nefrolozi, imunolozi, mikrobiolozi i patolozi i anesteziolozi, medicinske sestre i drugi zdravstveni djelatnici, uspješno je obavio 16 transplantacija bubrega. Posebno je značajno da su u čak dva navrata u istome danu izvedene po dvije transplantacije bubrega, što je za mladi program iznimno postignuće i snažna potvrda visoke razine organizacije, stručnosti i timskog rada.

„Za uspjeh programa nije bila presudna samo stručnost i oprema, nego prije svega ljudi — stručnjaci s entuzijazmom, predani ovom zahtjevnom području medicine. Jednako važna bila je i kontinuirana podrška Uprave KBC-a Split kroz sve faze razvoja programa, od njegovih početaka do danas, jer je prepoznata važnost ovakvog iskoraka za naše pacijente. Ponosni smo i sretni, najviše zbog naših pacijenata“, istaknuo je voditelj transplantacijskog programa KBC-a Split doc. prim. dr. sc. Hrvoje Šošić.

Pacijenti iz Dalmacije i šireg područja koje gravitira KBC-u Split i ranije su u splitskoj bolnici mogli proći obradu prije transplantacije te posttransplantacijsko praćenje i skrb, a pokretanjem programa transplantacije bubrega omogućen im je i sam transplantacijski zahvat - završni i ključni korak liječenja - u vlastitoj bolnici. Time je značajno unaprijeđena dostupnost liječenja bolesnicima sa završnim stadijem kronične bubrežne bolesti, za koje transplantacija često znači ne samo produljenje života, nego i povratak kvalitetnijim svakodnevnim, obiteljskim i radnim aktivnostima.

„Prva godina programa transplantacije bubrega pokazala je da KBC Split ima znanje, organizacijsku snagu i ljude sposobne provoditi najsloženije medicinske programe. Iza svake od ovih 16 transplantacija stoji stručni timski rad, pacijent, obitelj i nova životna prilika, zbog čega ovaj program za nas ima posebno značenje. Ovo je velik uspjeh, ali i obveza da nastavimo razvijati transplantacijsku medicinu, ulagati u stručnjake i graditi sustav koji pacijentima pruža sigurnu, dostupnu i vrhunsku skrb bliže domu“, rekao je ravnatelj KBC-a Split izv. prof. dr. sc. Krešimir Dolić.

Prva godina programa i 16 uspješno izvedenih transplantacija potvrđuju da je KBC Split izgradio čvrste temelje za daljnji razvoj transplantacijske medicine. Ta brojka istodobno donosi nadu bolesnicima koji se još nalaze na listi čekanja za transplantaciju bubrega, osobito imajući u vidu da se procjenjuje kako oko 30 posto aktualno prijavljenih bolesnika na listi Eurotransplanta u Republici Hrvatskoj gravitira liječenju u KBC-u Split. Upravo zato ovaj program ima iznimnu važnost ne samo za splitsku bolnicu, nego i za cijeli jug Hrvatske.