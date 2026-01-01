Prva beba 2026. u Splitu rođena u 2:05: Djevojčica iz Kaštel Sućurca otvorila godinu u rodilištu

Prvi ovogodišnji plač u splitskom rodilištu začuo se u 2 sata i 5 minuta, a 2026. godina u KBC-u Split otvorena je rođenjem djevojčice iz Kaštel Sućurca. Novorođena beba je teška 3.680 grama, duga 54 centimetra, a iz bolnice poručuju kako su i mama i beba dobro.

Okupljanje ispred rodilišta na Novu godinu i ove je godine poslužilo kao simboličan početak — uz čestitke roditeljima, zahvale medicinskom osoblju i poruke o demografiji kao "kapitalnoj temi".

"Da se i dalje družimo s lijepim vijestima"

Zamjenik ravnatelja KBC-a Split dr. Marko Jukić čestitao je svima na početku godine te naglasio važnost zajedničkog djelovanja u interesu šire regije.

"Čestitke svima i sve najbolje u novoj godini, da se i dalje družimo s lijepim vijestima, u ime ravnateljstva i ravnatelja prof. Krešimira Đonlića i moje ime. Želim da i u budućnosti surađujemo i pamtimo godinu po dobrim stvarima koje se događaju u bolnici, a ima ih mnogo. Svi moramo djelovati u interesu županije, ali i regije, jer smo mi jedini ovakav centar od Zadra do Dubrovnika. Još jednom hvala svima i sve najbolje."

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta poručio je kako gradske politike moraju dodatno poduprijeti mlade obitelji, posebno kroz stanovanje i mjere koje potiču ostanak i planiranje obitelji u gradu.

"Sretna nova godina vama i vašim obiteljima, a i roditeljima ove bebe i njezinu dolasku na ovaj svijet. Jedan je od fokusa našeg djelovanja stvoriti mladim obiteljima perspektivu i budućnost kako bi se ovaj pozitivan trend rađanja više djece događao u našem gradu i županiji. Ja kao gradonačelnik, a i naš župan, dužni smo osigurati što više uvjeta za priuštivo stanovanje te mnoge druge mjere za mlade obitelji. Još jednom hvala osoblju KBC-a Split na angažmanu i trudu koji daju za naš grad i nas."

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić naglasio je da je “svaki život rođen u Hrvatskoj najveći dar”, te da se iz Splita i juga zemlje šalju “dobri i pozitivni signali”.

"Čestitke roditeljima na novorođenom djetetu, svaki život rođen u Hrvatskoj najveći je dar. I ove godine imamo plus u rodilištu, šaljemo dobre i pozitivne signale s juga prema cijeloj zemlji jer je demografija proces koji zaslužuje najviše pažnje."

U nastavku je podsjetio i na financijski okvir mjera koje se provode, te na planove za novu godinu.

"Isplaćeno je preko 508 milijuna eura rodiljnih i roditeljskih potpora na račune očeva i majki, zaokružili smo proračun 2025. godine na 700 milijuna eura. 90% proračuna ide prema zaštiti i sigurnosti žene, majke, oca i djece."

Govoreći o očekivanjima i tempu promjena, ministar je poručio: "Nisam opterećen brojevima, demografija nije sprint na sto metara, nego maraton koji traži strpljenje i duh optimizma i sigurnosti, kao i sudjelovanje svih u ovom procesu."

Mimica: "U 2025. rođeno 4.098 djece, 13 više nego godinu ranije"

Predstojnik klinike za ženske bolesti KBC-a Split prof. dr. Marko Mimica rekao je kako su zadovoljni trendom u rodilištu i usporedbom s prethodnom godinom.

"Tradicionalno smo se okupili na Novu godinu, vijesti su dobre, zadovoljni smo brojem porođaja i živorođene djece koji je veći nego prošle godine. Idemo dalje, trudimo se, dajemo sve od sebe da naše trudnice i rodilje budu zadovoljne."

Iznio je i konkretne brojke: "U 2025. rođeno je 4.098 djece, što je za 13 više nego godinu ranije."

Dodao je i detalj o majci koja je noćas rodila: "Gospođi iz Kaštel Sućurca koja je noćas rodila dijete ovo je drugo dijete, u dva sata stigla je djevojčica, sve je prošlo dobro."

Boban: "Ovo je objekt života" — maslina kao simbol početka

Župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban istaknuo je da je splitsko rodilište mjesto gdje se rađa najviše djece u Hrvatskoj, ali i podsjetio da je županija i dalje daleko od nekadašnjih brojki.

"Čestitke svima onima koji su noćas radili u ovoj zgradi i donijeli nam sretnu vijest o djevojčici iz Kaštel Sućurca. Neka je sretno roditeljima i bebi, iz ovog rodilišta gdje se rađa najviše beba u Hrvatskoj. Ove godine imamo više djece nego prethodne, ali još smo uvijek daleko od onih dana kad se ovdje rađalo preko 5.000 beba."

Uputio je zahvale osoblju i naglasio zajedničku odgovornost.

"Svi pojedinačno moramo doprinositi da demografski program krene u pozitivnom smjeru. Čestitke vrijednom i neumornom osoblju KBC-a Split."

Na kraju je, simbolično, darovao maslinu: "Kako je maslina drvo života, a ovo je objekt života pa ću ovu maslinu života pokloniti predstojniku poliklinike da ovdje raste i da se podsjetimo da je život jedini i najvažniji."