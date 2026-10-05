Prsten ga je odao! Marin Miletić potvrdio ono o čemu se mjesecima šuškalo

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić potvrdio je da se oženio glumicom Kristinom Krepelom, čime je stao na kraj nagađanjima koja su se posljednjih mjeseci pojavila u javnosti, prenosi Dnevnik.hr.

Miletić je sretnu vijest potvrdio u intervjuu za portal Dijalog.hr, a sve je otkrio detalj koji je već ranije privukao pozornost – prsten na njegovoj ruci.

"Prsten je vjenčani", kratko je odgovorio na pitanje novinara i tako potvrdio da su on i Kristina svoju ljubav okrunili brakom.

Ipak, novopečeni supružnici najvažnije detalje svog velikog dana odlučili su zadržati daleko od očiju javnosti. Miletić nije želio otkriti kada su točno izgovorili sudbonosno "da", gdje se održalo vjenčanje niti tko je prisustvovao ceremoniji.

O njihovu vjenčanju nagađalo se već neko vrijeme. Sumnje su se pojavile nakon što je Miletić viđen s prstenom na ruci, a par se o svemu nije javno oglašavao.