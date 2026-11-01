Prozori vam se zimi stalno rose? Nije uvijek kriva vlaga u stanu, evo što vam kapljice vode zapravo otkrivaju

Kapljice vode na unutarnjoj strani prozora ne znače nužno da u domu ima previše vlage. Kondenzacija ovisi i o kvaliteti prozora, odnosno temperaturi stakla. Što je staklo hladnije, to se lakše stvara kondenzacija, čak i kada je vlažnost zraka u preporučenim granicama.

Kondenzacija nastaje kada topao, vlažan zrak dođe u dodir s hladnom površinom. Zimi je upravo prozorsko staklo često najhladnija površina u prostoriji.

Prema podacima Istraživačkog centra za stanovanje u hladnoj klimi (CCHRC) s Aljaske, pri unutarnjoj temperaturi od 21 stupnja i vanjskoj od minus 18 stupnjeva kondenzacija se na jednostrukom staklu može pojaviti već pri vlažnosti zraka od 15 posto. Kod dvostrukog stakla prag je između 25 i 40 posto, a kod trostrukog između 30 i 50 posto. Riječ je o okvirnim procjenama, prenosi Klix.

Kada je vlaga problem?

Američka Agencija za zaštitu okoliša (EPA) preporučuje održavanje relativne vlažnosti zraka ispod 60 posto, a idealno između 30 i 50 posto. Vlažnost se može provjeriti higrometrom.

Ako se kondenzacija pojavljuje samo na starim prozorima, uzrok može biti loša izolacija ili dotrajale brtve. Ako se pojavljuje i na novijim prozorima, moguće je da je vlažnost u prostoriji previsoka.

Stručnjaci preporučuju redovito provjetravanje, a kod starih prozora dodatnu izolaciju ili zamjenu.

Što ako se voda pojavi između stakala?

Kondenzacija između dvaju stakala izolacijskog prozora upućuje na oštećenje brtvljenja. Prema udruženju kućnih inspektora InterNACHI, takvo staklo treba popraviti ili zamijeniti jer provjetravanje neće pomoći.

S druge strane, kondenzacija na vanjskoj strani stakla najčešće nije razlog za zabrinutost. Može biti znak da prozor dobro izolira i zadržava toplinu u prostoriji.