PROZOR GDJE MU NIJE MJESTO Stanari u šoku: "Odbijamo vjerovati da je ovo istina"

Stanari nebodera u Jobovoj 3 na splitskom Spinutu ponovno su u nevjerici. Na fotografiji koja se proširila među stanarima vidi se dio pročelja zgrade pod skelom, a prema njihovim tvrdnjama, na višem katu vidi se otvor, odnosno prozor koji je, kako tvrde, probijen bez znanja stanara.

Radi se o zgradi koja je široj javnosti već poznata po ozbiljnom incidentu iz srpnja 2024. godine, kada se s nebodera u Jobovoj 3 odlomio komad betona i pao na balkon i obližnje parkiralište. Tada, srećom, nitko nije ozlijeđen, ali je događaj izazvao veliku zabrinutost stanara i pokrenuo pitanje održavanja zgrade.

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"Svi smo u šoku"

Prema informacijama koje smo dobili od stanara, zgrada je trenutačno pri završnim radovima obnove, a sporna situacija izazvala je brojne reakcije u njihovoj internoj komunikaciji.

"Ma je li moguće?", "Ja odbijam vjerovati da je ovo istina", samo su neki od komentara stanara koji, kako navode, ne mogu vjerovati da bi netko mogao samoinicijativno intervenirati na pročelju zgrade.

Jedan od stanara ironično je komentirao i dugotrajnost radova: "Usput i novu sezonu štemanja. I to kakvog štemanja."

Prema javno dostupnim podacima o energetskoj obnovi zgrade u Jobovoj 3, radovi uključuju povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, vanjsku zaštitu od insolacije, mjere pristupačnosti, povećanje potresne otpornosti, protupožarne mjere te poboljšanje unutarnjih klimatskih uvjeta.

Ipak, većina stanovnika Spinuta vidjela je ovu "novost" tek nakon obnove fasade, no prozor nije "niknuo" uslijed obnove, nego stoji tu već nekoliko godina. Fotografija prizora digla je veliku raspravu u FB grupi "Svi mi iz Spinuta".

Što kaže zakon?

Ovakve intervencije nisu samo pitanje dobrosusjedskih odnosa, nego i zakona. Prema Zakonu o upravljanju i održavanju zgrada, pročelja zgrade, uključujući prozore i vrata, smatraju se zajedničkim dijelovima zgrade, ako suvlasnici međuvlasničkim ugovorom nisu drukčije uredili.

Isti zakon propisuje da svi zamjenski elementi na pročeljima izgrađenih zgrada moraju biti usklađeni s geometrijskim odnosima i bojom originalnih elemenata, a svi građevinski radovi na izgrađenim zgradama moraju se provoditi u skladu s propisima koji uređuju gradnju i prostorno uređenje.

Ako se u konkretnom slučaju pokaže da je riječ o nedopuštenom zahvatu na pročelju, za suvlasnika fizičku osobu kazna može iznositi od 1.000 do 5.500 eura, dok se suvlasnik pravna osoba može kazniti od 2.000 do 10.000 eura. Za izvođača nezakonitih radova, ako je riječ o pravnoj osobi, kazna je od 5.500 do 10.000 eura, a odgovorna osoba u toj pravnoj osobi može biti kažnjena od 1.000 do 5.500 eura.

Može li probijanje prozora biti rekonstrukcija?

Dodatno, Zakon o gradnji rekonstrukciju definira kao izvođenje radova na postojećoj građevini kojima se utječe na temeljne zahtjeve za građevinu ili mijenja tehničko rješenje prema kojem je građevina izgrađena. Među primjerima se navodi i uklanjanje vanjskog dijela građevine.

Zakon propisuje da se građenju u pravilu može pristupiti na temelju pravomoćne građevinske dozvole, osim ako zakonom ili pravilnikom nije drukčije određeno. Ako bi se utvrdilo da su radovi izvedeni bez potrebne dozvole ili protivno propisanoj dokumentaciji, kazne prema Zakonu o gradnji mogu biti znatno veće: za investitora fizičku osobu od 3.000 do 6.000 eura, a za pravnu osobu u svojstvu investitora od 20.000 do 30.000 eura.

Tko bi trebao reagirati?

U ovakvim situacijama ključno je utvrditi postoji li odluka suvlasnika, je li zahvat dio odobrenog projekta obnove, postoji li glavni projekt ili građevinska dozvola te tko je izvodio radove.

Prema informacijama nadležnih tijela, nezakonito građenje može se prijaviti građevinskoj inspekciji ili nadležnom komunalnom redarstvu, ovisno o vrsti radova. Građevinski inspektor u slučaju nezakonitog građenja može narediti obustavu radova, uklanjanje nepravilnosti, usklađivanje građenja ili uklanjanje građevine, dok komunalni redar može, među ostalim, narediti privremenu obustavu radova i dovršenje vanjskog izgleda zgrade.