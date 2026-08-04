Provjerite zdravlje kože bez naručivanja: Besplatni dermatološki pregledi ovog vikenda u Splitu i Trogiru

Ovoga će se vikenda u Splitu i Trogiru održati besplatni dermatološki pregledi u sklopu dm-ove inicijative „Zaštiti se… i uživaj na suncu“:

subota 8. kolovoza, Split , Gradska plaža Žnjan

, Gradska plaža Žnjan nedjelja 9. kolovoza, Trogir, Trg ribara

Svi koji žele preventivno pregledati kožu mogu to učiniti potpuno besplatno i bez prethodne prijave. Na obje lokacije podjela rednih brojeva počinje u 16 sati, a pregledi će trajati od 16 do 19 sati.

U Splitu će preglede obavljati Dora Madiraca, dr. med., dr. sc. Maja Pavić, dr. med., dr. sc. Ana Sanader Vučemilović, dr. med. te doc. dr. sc. Dubravka Vuković Starić, dok će u Trogiru građane pregledavati Klara Gaćina, dr. med. i Ivana Starčević, dr. med.

Na predstavljanju četrnaeste inicijative predsjednica Hrvatskog društva za dermatološku onkologiju HLZ-a, akademkinja Mirna Šitum istaknula je: „Nikada nije dovoljno naglašavati da je u izrazito sunčanom dijelu godine potrebno izbjegavati izlaganje direktnom suncu između 10 i 16 sati, da je potrebno nanositi fotozaštitna sredstva s faktorom od 30 do 50+ te ih svaka dva sata obnavljati da bi njihova učinkovitost bila konstantna. Isto tako je važno da zbog novonastalih promjena na koži koje vas podsjećaju na madež ili neku neobičnu promjenu u postojećim madežima, posjetite liječnika obiteljske medicine. Ako imate brojne madeže koji se kontinuirano mijenjanju i nastaju, onda su redoviti dermatološki pregledi također važna mjera prevencije.“

Od 2011. godine više od 22.300 građana sudjelovalo je u inicijativi „Zaštiti se… i uživaj na suncu“, u sklopu koje dm diljem Hrvatske omogućuje besplatne preventivne preglede kože i stručne savjete dermatologa. Tijekom posljednja dva izdanja inicijative zabilježen je porast broja građana upućenih na dodatne preglede, zbog čega dm ove godine besplatne preglede organizira u dosad najvećem broju gradova te poziva građane da se uključe u inicijativu

Detaljan popis gradova u kojima će se tijekom kolovoza održavati besplatni dermatološki pregledi dostupan je na Besplatni dermatološki pregledi | dm.hr .