Provjerite zalihe: Ovaj proizvod se povlači iz prodaje zbog sigurnosnog rizika

Državni inspektorat obavještava potrošače o opozivu proizvoda Palmin šećer, 1 kg, brenda Royal Orient, zbog utvrđenog prekoračenja maksimalno dopuštene količine sumpornog dioksida te njegova neoznačavanja na deklaraciji.

Podaci o proizvodu:

Naziv proizvoda: Palmin šećer, 1 kg

Brend: Royal Orient

Oznaka proizvoda: AE 685400

Najbolje upotrijebiti do: 01.10.2026. godine

Podrijetlo: Tajland

Dobavljač: Asia Express Food B.V., Nizozemska

Maloprodaja: PAN ASIA d.o.o. za trgovinu, Trg senjskih uskoka 7, Zagreb

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 178/2002 o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani te Uredbom (EU) br. 1169/2011 o pružanju informacija o hrani potrošačima.

Obavijest o opozivu odnosi se isključivo na proizvod s navedenim podacima - izvijestio je Državni inspektorat.