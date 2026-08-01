Provjerite tavane i podrume: Ove kazete mogu vrijediti i do 29.000 eura

Iako su VHS kasete odavno izašle iz upotrebe, među kolekcionarima ponovno vlada veliko zanimanje za ovaj nekada popularni format. Zato se isplati zaviriti u stare kutije na tavanu ili u podrumu jer se među njima možda krije vrijedan kolekcionarski primjerak.

Najveću vrijednost imaju stare Disneyjeve VHS kasete, no njihova cijena ovisi o nekoliko važnih čimbenika. Osim dobrog stanja, presudno je i o kojem se izdanju radi. Originalno zapakirane i nekorištene kasete gotovo uvijek postižu znatno više cijene od onih koje su godinama bile u uporabi.

Najvrjednije su posebne “Black Diamond” edicije

Posebno su tražene takozvane Black Diamond edicije koje su se proizvodile između 1984. i 1994. godine. Prepoznatljive su po crnom dijamantu na bočnoj strani omota. Na engleskim izdanjima nalazi se oznaka „A Walt Disney Classic“, dok njemačka nose natpis „Walt Disneys Meisterwerk“, piše Fenix Magazin.

Ovi Disneyjevi filmovi postižu najviše cijene

Na aukcijama i među kolekcionarima najveće iznose postižu upravo sljedeći naslovi:

Ljepotica i zvijer (Die Schöne und das Biest) – do 29.000 eura

Aladdin – do 22.000 eura

Dumbo – do 15.000 eura

Knjiga o džungli (Das Dschungelbuch) – do 3.000 eura

Kralj lavova (Der König der Löwen) – do 2.500 eura

Alisa u zemlji čudesa (Alice im Wunderland) – do 900 eura

Takve cijene uglavnom postižu samo rijetke i besprijekorno očuvane Black Diamond edicije.

Engleske verzije vrijede više, ali i njemačke mogu donijeti dobru zaradu

Prema podacima s internetskih prodajnih platformi, engleske originalne verzije u pravilu vrijede više od njemačkih. Ipak, i njemačka izdanja mogu postići vrlo visoke cijene. Dobro očuvane prve Black Diamond edicije na internetskim aukcijama nerijetko se prodaju za više od 2.000 eura.

Čak i ako pojedina kaseta vrijedi tek 20 ili 30 eura, veća kolekcija može donijeti nekoliko stotina eura. Zato vrijedi provjeriti koliko danas vrijede stare videokasete prije nego što završe u otpadu ili na reciklaži.

Zašto su VHS kasete ponovno postale popularne?

Nostalgija je jedan od glavnih razloga ponovnog interesa za VHS format. Mlađe generacije upoznale su karakterističan izgled stare videokasete putem filtera na TikToku i Instagramu, dok stariji rado oživljavaju uspomene na razdoblje kada su videorekorderi bili sastavni dio gotovo svakog doma.

Trend dodatno potiču i filmski studiji koji su posljednjih godina ponovno objavili pojedine filmove na VHS-u. Među njima su „Alien: Romulus“, kao i horor filmovi „Terrifier“ i „Suspiria“.

Rekordne cijene za rijetke primjerke

Najskuplja Disneyjeva VHS kaseta nije bio igrani film, već dokumentarni naslov „Disney, Marking The Millennium“ iz 2000. godine. Budući da se mogao kupiti isključivo u Epcot Centeru tijekom proslave novog tisućljeća u Walt Disney World Resortu, jedan primjerak prodan je za oko 39.000 eura.

Još impresivniji primjer dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, gdje je originalno zapakirana VHS kaseta filma „The Goonies“ (Gooniesi) iz 1986. godine na aukciji 2023. prodana za približno 125.000 američkih dolara, odnosno oko 109.000 eura.

Takvi su slučajevi vrlo rijetki, no svi koji kod kuće pronađu stare Disneyjeve VHS kasete, osobito „Ljepoticu i zvijer“ ili „Aladdina“, trebali bi prije prodaje provjeriti njihovu stvarnu vrijednost. Ipak, stručnjaci upozoravaju da se na internetu često pojavljuju pretjerane procjene vrijednosti te da većina običnih Black Diamond izdanja ne postiže desetke tisuća eura, osim u iznimno rijetkim slučajevima i uz posebne okolnosti.