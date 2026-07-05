Provjerite svoje porezno rješenje! Jedna pogreška "pojela" je više od 1.700 eura

Jedna porezna obveznica ostala je neugodno iznenađena kada je umjesto očekivanog povrata poreza od 1.845 eura u privremenom poreznom rješenju pronašla iznos manji od 100 eura. Na sreću, pogreška je ubrzo otkrivena i bit će ispravljena.

Na slučaj je upozorio profesor matematike i financijski edukator Toni Milun, kojem se žena obratila nakon što je primijetila veliko odstupanje između očekivanog i odobrenog povrata poreza.

Milun je pojasnio kako je žena još u veljači koristila njegov besplatni kalkulator za izračun povrata poreza. Prema njegovim preporukama pravilno je rasporedila djecu na porezne kartice svoje i suprugove, a izračun je pokazivao da bi trebala ostvariti povrat od 1.845 eura.

Nakon što je zaprimila privremeno porezno rješenje s višestruko manjim iznosom, postojala je mogućnost da je pogreška nastala prilikom predaje obrasca ZPP-DOH. Međutim, dodatnom provjerom utvrđeno je da je došlo do pogreške u obračunu Porezne uprave.

Kako navodi Milun, djelatnica Porezne uprave potvrdila je da će se propust ispraviti.

"Referentica je bila vrlo ljubazna, rekla je da će se sve ispraviti. Svi griješimo pa tako i Porezna, a neslužbeno čujem da je ove godine grešaka više nego prije. Zato savjet za one koji su dobili manji povrat poreza od očekivanog: Sve još jednom provjerite i pošaljite prigovor do kraja srpnja", poručio je Milun.

Njegov je savjet da svi građani pažljivo pregledaju pristigla porezna rješenja te, ako uoče odstupanja ili sumnjaju u obračun, na vrijeme podnesu prigovor kako bi se eventualne pogreške ispravile.