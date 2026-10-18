Provjerite svoj novčanik: Neke kovanice od dva eura vrijede mnogo više

Neke kovanice od dva eura imaju kolekcionarsku vrijednost koja daleko premašuje njihovu nominalnu vrijednost.

Međutim, presudne su određene karakteristike. Sam neobičan dizajn nije dovoljan da bi kovanica postala rijetkost.

Grace Kelly: Od dva eura do 3000 eura

Jedna od najpoznatijih kolekcionarskih dragocjenosti prigodna je kovanica od dva eura izdana u Monaku 2007. godine. Njome je obilježena 25. godišnjica smrti princeze Gracije Patricije, nekadašnje holivudske glumice Grace Kelly, prenosi N1.

Prema podacima Europske središnje banke, iskovan je samo 20.001 primjerak. Kovanica se može prepoznati po portretu princeze, nazivu države "MONACO" i godini 2007. Desno od portreta nalazi se ime umjetnika "R.B. BARON".

Stručnjaci procjenjuju da vrijednost ove kovanice iznosi oko 3100 eura.

No postoji jedna važna napomena: kovanica se prodavala izravno kolekcionarima i nije puštena u redoviti optjecaj. Stoga je iznimno mala vjerojatnost da ćete je pronaći među sitnišem.

U načelu, riječ je o valjanoj kovanici od dva eura kojom se može plaćati, ali teško da bi je itko namjerno upotrijebio za kupnju.

Kada pogreška kovanicu čini vrijednom?

Osim rijetkih izdanja, vrijednost kovanice mogu povećati i pogreške nastale tijekom kovanja, a pronalazak takvog primjerka nešto je izgledniji.

Upečatljiv primjer takozvana je pogreška "jaje na oko". Kod nje unutarnji dio kovanice od jednog ili dva eura, koji je drukčije boje od vanjskog prstena, nije pravilno postavljen pa se njegov metal djelomično utiskuje u vanjski prsten. Nepravilan oblik podsjeća na jaje na oko.

Kolekcionarima mogu biti zanimljive i kovanice kod kojih su dvije strane znatno zakrenute jedna u odnosu na drugu ili one koje su iskovane na pogrešnoj kovnoj pločici.

Poslovni časopis WirtschaftsWoche navodi da vrijednost kovanica s pogreškom "jaje na oko" može dosegnuti 100 eura, primjeraka sa zakrenutim stranama do 200 eura, a onih iskovanih na pogrešnim pločicama čak do 650 eura.

Tijekom proizvodnje kovanica dva različita metalna dijela spajaju se i kuju pod visokim pritiskom. Unatoč preciznoj tehnologiji i strogim kontrolama, neispravni primjerci povremeno ipak dospiju u optjecaj.

Jedan takav primjer njemačka je prigodna kovanica od dva eura "Saska-Anhalt" iz 2021. godine, koja je greškom iskovana na pločici namijenjenoj kovanici od jednog eura.

Zbog toga su joj boje obrnute u odnosu na uobičajenu kovanicu od dva eura: vanjski prsten zlatne je boje, a unutarnji dio srebrne. Osim toga, teži samo 7,50 grama, umjesto uobičajenih 8,50 grama.

Trgovac kovanicama Münzen Müller procjenjuje vrijednost usporedivog primjerka s takvom pogreškom na 1200 eura.

Pronašli ste vrijednu kovanicu? Nemojte je polirati!

Ako primijetite neobičnu kovanicu, najprije biste trebali utvrditi zemlju izdavanja, godinu kovanja i motiv. Europska središnja banka na svojim internetskim stranicama vodi evidenciju službenih prigodnih izdanja kovanica od dva eura.

Ako nakon toga posumnjate da ste pronašli vrijedan primjerak, najbolje je zatražiti procjenu specijaliziranog trgovca kovanicama ili aukcijske kuće.

Ako se potvrdi da je kovanica vrijedna, možete je pokušati prodati izravno ili putem aukcije. Pritom se unaprijed raspitajte o mogućim naknadama.

Posebno je važno da kovanicu ne čistite i ne polirate jer joj time možete smanjiti kolekcionarsku vrijednost.