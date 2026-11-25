Državni inspektorat obavijestio je potrošače o opozivu proizvoda Panceta kockice VP, u pakiranju od 550 grama, zbog moguće prisutnosti bakterije Listeria monocytogenes.

Riječ je o proizvodu tvrtke Mijukić-Prom iz Runovića, koji se iz predostrožnosti povlači s tržišta zbog sumnje na kontaminaciju sirovine korištene u proizvodnji.

Provjerite oznaku na pakiranju

Opoziv se odnosi na proizvod sa sljedećim podacima:

Naziv proizvoda: Panceta kockice VP, 0,55 kg

LOT broj: 918N33

Rok trajanja: 20. ožujka 2027.

Proizvođač: Mijukić-Prom, Runovići

Proizvod distribuira zagrebačka tvrtka Domak distribucija d.o.o., dok ga na tržište stavlja tvrtka MMV FROG j.d.o.o. putem trgovina Žabac Food Outlet na području Zagreba i Velike Gorice.

Kako navode iz Državnog inspektorata, proizvod nije u skladu s europskom uredbom koja propisuje mikrobiološke kriterije za hranu.

Potrošačima koji su kupili navedeni proizvod savjetuje se da provjere podatke na ambalaži i da ga ne konzumiraju ako pripada opozvanoj seriji.

Iz Inspektorata naglašavaju da se opoziv odnosi isključivo na proizvod s navedenom oznakom serije i rokom trajanja.