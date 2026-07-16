Provjerite osobne iskaznice: Više od 13 tisuća građana mora izvaditi nove dokumente

Osobne iskaznice koje su izdane prije 1. siječnja 2003. godine s trajnim rokom važenja prestaju vrijediti 3. kolovoza 2026. s obzirom na to da više ne zadovoljavaju ni minimalne sigurnosne standarde protiv krivotvorenja, što je i razlog obvezne izmjene.

Građani koji imaju takve osobne iskaznice obvezni su podnijeti zahtjev za izdavanje nove, a prema podacima MUP-a, takvih je 13.277.

S obzirom na to da se uglavnom radi o građanima starije životne dobi, bolesnim, slabije pokretnim ili nepokretnim osobama, koje ne koriste ili vrlo rijetko koriste internet, svakoj će osobi biti upućena obavijest na kućnu adresu o isteku osobne iskaznice i potrebi podnošenja zahtjeva za izdavanje nove.

Također, u slučajevima kada osoba neće moći osobno pristupiti u policijsku upravu/postaju radi podnošenja zahtjeva, organizirat će se izlazak službenih osoba na kućnu adresu. Članovi obitelji ili osobe koje se brinu o njima trebaju dogovoriti termin dolaska službene osobe radi zaprimanja zahtjeva za izdavanje osobne iskaznice i njezina preuzimanja.

Prilikom podnošenja zahtjeva građani trebaju priložiti staru osobnu iskaznicu i jednu fotografiju dimenzija 3,5 × 4,5 cm. Cijena izrade nove osobne iskaznice u redovnom postupku za osobe starije od 70 godina iznosi 9,29 eura, a plaćanje je moguće bankovnom karticom na šalteru, piše Dnevnik.hr.