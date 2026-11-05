Provjerite jeste li među onima koji se mogu potpuno besplatno cijepiti protiv gripe

Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) započeo je distribuciju cjepiva protiv sezonske gripe za sezonu 2026./2027. Ukupno je naručeno 420.000 doza, a cjepivo će, kao i prethodnih godina, biti besplatno za osobe koje imaju povećan rizik od težeg oblika bolesti i mogućih komplikacija.

Distribucija cjepiva prema županijskim zavodima za javno zdravstvo započela je 4. studenoga, a očekuje se da će svi zavodi potrebne količine zaprimiti do 12. studenoga. Nakon toga cjepivo će postupno biti dostupno u ambulantama obiteljske medicine i pedijatrijskim ordinacijama, kao i u zavodima za javno zdravstvo.

Tko se može besplatno cijepiti?

Pravo na besplatno cijepljenje protiv gripe imaju osobe koje pripadaju skupinama s povećanim rizikom od razvoja komplikacija, ali i određene skupine koje su zbog prirode svojeg posla ili životnih okolnosti posebno izložene.

Među njima su:

Osobe u dobi od 65 godina i starije.

Korisnici domova za starije osobe i ustanova za njegu kroničnih bolesnika, kao i zaposlenici tih ustanova.

Osobe s kroničnim bolestima srca i pluća, uključujući djecu s kroničnim respiratornim bolestima.

Odrasli i djeca s dijabetesom, kroničnim bolestima bubrega, hemoglobinopatijama i oslabljenim imunosnim sustavom.

Djeca i adolescenti od šest mjeseci do 18 godina koji dugotrajno uzimaju lijekove s acetilsalicilnom kiselinom.

Zdravstveni radnici.

Trudnice.

Ako se osoba kojoj je cijepljenje preporučeno zbog zdravstvenih kontraindikacija ne može cijepiti, pravo na besplatno cijepljenje mogu ostvariti i osobe iz njezine bliske okoline, uključujući članove kućanstva i osobe koje joj pružaju kućnu medicinsku njegu.

Kako i gdje se cijepiti?

Iz HZJZ-a pozivaju građane koji pripadaju navedenim skupinama da se za cijepljenje jave svojim liječnicima obiteljske medicine ili pedijatrima.

Cijepljenje će biti organizirano i u županijskim zavodima za javno zdravstvo.

Preporučuje se prethodno telefonski dogovoriti termin kako bi se izbjegle gužve u čekaonicama i smanjio rizik od širenja respiratornih infekcija.

Osobe koje nemaju izabranog liječnika mogu se telefonski informirati o mogućnostima cijepljenja u nadležnom zavodu za javno zdravstvo.

Što s građanima koji nemaju pravo na besplatno cjepivo?

Građani koji ne pripadaju skupinama za besplatno cijepljenje također se mogu zaštititi od gripe, ali cjepivo moraju sami kupiti.

Za kupnju cjepiva u ljekarni potreban je privatni liječnički recept izdan na ime pacijenta. Pritom je važno pridržavati se uputa o pravilnom čuvanju i transportu cjepiva, koje se mora održavati na odgovarajućoj temperaturi hladnjaka.

Cijepljenje je prethodnih godina bilo moguće obaviti i u pojedinim ljekarnama, pa se građanima savjetuje da mogućnost takve usluge provjere izravno u najbližoj ljekarni.

Što s cjepivom protiv koronavirusa?

Iz HZJZ-a napominju da osobe starije od 12 godina mogu istodobno primiti cjepivo protiv sezonske gripe i cjepivo protiv bolesti COVID-19.

Koje sojeve gripe pokriva ovogodišnje cjepivo?

Za sezonu 2026./2027. naručeno je trovalentno inaktivirano cjepivo, čiji je sastav usklađen s preporukama Svjetske zdravstvene organizacije.

Cjepivo sadrži tri cijepna soja:

A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09-sličan soj

A/Darwin/1454/2025 (H3N2)-sličan soj

B/Tokyo/EIS13-175/2025-sličan soj

Sastav cjepiva određuje se na temelju kontinuiranog praćenja virusa gripe koji su cirkulirali tijekom prethodne sezone.

Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo podsjećaju kako je cijepljenje jedna od najvažnijih mjera zaštite od gripe, osobito za starije osobe, kronične bolesnike, trudnice i druge građane s povećanim rizikom od komplikacija.