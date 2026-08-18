Provjerena voda u Ličko-senjskoj županiji: U jednom uzorku pronađeno povišeno olovo

Rezultati najnovijeg uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na području Ličko-senjske županije pokazali su da u analiziranim uzorcima nisu utvrđeni PFAS spojevi. Od ukupno 22 uzorka uzeta na mjestima potrošnje, 21 je ocijenjen sukladnim propisanim parametrima, dok je u jednom privatnom objektu zabilježena povišena koncentracija olova.

Uzorkovanje je provedeno u četvrtak, 13. kolovoza, kada su uzeta 22 uzorka vode iz slavina u objektima te dodatni uzorak iz vodospreme na otoku Rabu.

Analizama PFAS spojevi nisu utvrđeni ni u jednom uzorku, odnosno njihove koncentracije bile su ispod granice kvantifikacije od 0,0015 mikrograma po litri za svaki pojedini spoj.

Problem otkriven u instalacijama privatnog objekta

Od 22 uzorka uzeta na mjestima potrošnje, njih 21 zadovoljio je propisane kriterije. Jedini nesukladan uzorak uzet je iz slavine u privatnom objektu, gdje je utvrđena povišena koncentracija olova.

Prema objavljenim informacijama, takav nalaz nije povezan s kvalitetom vode koju distribuira javni isporučitelj, već upućuje na problem unutar kućne vodoopskrbne mreže.

Naime, u vodi koja do potrošača dolazi s crpilišta Mrđenovac i Tonkovića vrilo te iz zahvata Hrmotine nisu zabilježene povišene koncentracije olova. Takve vrijednosti nisu pronađene ni u drugim javnim i privatnim objektima obuhvaćenima monitoringom unutar istih zona opskrbe.

Kućna vodoopskrbna mreža obuhvaća instalacije od priključka do slavine, uključujući cijevi, ventile, spojnice i drugu opremu. Javni isporučitelj odgovoran je za zdravstvenu ispravnost vode do priključka, dok su za instalacije nakon vodomjera odgovorni vlasnici, stanari ili upravitelji objekata.

Građanima preporučuju ispiranje instalacija

Metali poput olova, nikla, bakra, antimona, kadmija, kroma i željeza mogu prijeći u vodu iz cijevi, slavina, ventila i drugih dijelova instalacija. Rizik je veći kada voda dulje vrijeme stoji u instalacijama, primjerice nakon nekoliko dana nekorištenja slavine.

Građanima kod kojih se eventualno utvrde povišene koncentracije olova zato se preporučuje redovito ispiranje kućne mreže, posebno nakon duljeg razdoblja nekorištenja vode, poput godišnjih odmora ili višednevne odsutnosti.

Na mjestima na kojima su utvrđene problematične vrijednosti uzorkovanje će biti ponovljeno nakon što se ponovno uspostavi redovito korištenje vode.